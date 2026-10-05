Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil 4 kişiye çarptı, araçtakilerle 6 yaralı var - Son Dakika
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Tunceli'de kontrolden çıkan otomobil 4 kişiye çarptı, araçtakilerle 6 yaralı var

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Tunceli\'de kontrolden çıkan otomobil 4 kişiye çarptı, araçtakilerle 6 yaralı var
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Tunceli'de dün akşam Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil, büfe önündeki 4 kişiye çarptı. Araçta bulunan 2 kişiyle birlikte toplam 6 kişi yaralanırken kaza anı KGYS kamerasına yansıdı.

TUNCELİ'de kontrolden çıkan otomobilin büfe önündeki 4 kişiye çarptığı kazada, araçtaki 2 kişiyle birlikte 6 kişi yaralandı. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Moğultay Mahallesi Ovacık Caddesi'nde meydana geldi. 23 ACH 741 plakalı otomobil, sürücüsü Ş.S.'nin kontrolünden çıkıp büfe önündeki 4 kişiye çarptı. Ardından büfenin malzemelerine çarpan otomobil, yeniden caddeye çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan büfe önündeki 4 kişi ile otomobildeki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, KGYS kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı 4 kişinin savrulduğu, ardından aracın büfenin malzemelerine çarpıp yeniden caddeye çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA
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