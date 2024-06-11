Tunceli\'de küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'dan Erzincan'a giden E.A'nın kullandığı 63 KR 563 plakalı tır, Tunceli'nin Ardıçlı köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki 17 küçükbaş hayvan da telef oldu.
Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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