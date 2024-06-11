Tunceli'de küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tunceli'de küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı

Tunceli\'de küçükbaş hayvan yüklü tır devrildi, 3 kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Şanlıurfa'dan Erzincan'a giden bir tır, Ardıçlı köyü mevkisinde devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve tırın dorsesindeki 17 küçükbaş hayvan telef oldu. Yaralılar Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı ve kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

11.06.2024 10:49
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Erzincan'a giden E.A'nın kullandığı 63 KR 563 plakalı tır, Tunceli'nin Ardıçlı köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Erzincan'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tırın dorsesindeki 17 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

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