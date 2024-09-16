Tunceli'de Okullarda Güçlendirme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Tunceli'de Okullarda Güçlendirme Çalışmaları Başladı

Tunceli\'de Okullarda Güçlendirme Çalışmaları Başladı

Tunceli'de deprem riskine karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışmaları başlatıldı.

16.09.2024 12:50
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Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Deprem kuşağında yer alan kentte, olası afetlere ve acil durumlara karşı çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirli alanlarda konteyner kentler kuruldu, dayanıksız binalar yıkıldı.

Ekiplerce il merkezinde yapılan incelemelerde ise 39 okulun depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği belirlendi.

Gerekli işlemlerin ardından ekipler, okullarda kolon, çelik ve betonarme mantolama gibi çalışmalara başladı.

Tekbıyıkoğlu da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerini ziyaret ederek güçlendirme çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunu söyledi.

Depreme hazırlık konusunda çok etraflı bir çalışma yürüttüklerini belirten Tekbıyıkoğlu, "Çocuklarımızın okuduğu okulların durumu çok önemli. Biz bütün okullarımızın performans denetimini yaptırdık ve 37 okulumuzun yıkım işini gerçekleştireceğiz. Tabii bununla beraber 41 okulumuzun da güçlendirilmesi söz konusuydu. Bu çalışmalar kapsamında 39 okulumuzu güçlendirip çocuklarımızı sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuşturmuş olacağız." dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, depreme karşı çalışmaları mümkün olduğu kadar süratle yaptıklarını vurguladı.

Geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "Kendisi sağ olsun Tunceli'yi takip ediyor ve bizim meselelerimize çok ama çok alakayla teveccüh ettiler. Yeni bir şey söylemek istiyorum; ilimizde 8 tane riskli alan belirlemiştik. Bu riskli alanların tekrar geri dönüşümü için Bakanımız talimat verdi. Bunların yarısı bu sene, diğer yarısı ise gelecek yıl ihaleye çıkacak ve TOKİ ile bir çalışma yapacağız." bilgisini verdi.

Tekbıyıkoğlu, AFAD tarafından yürütülen çalışmalara da değinerek şunları kaydetti:

"İl merkezinde 528 konut için ihale gerçekleşmişti. Geçen hafta bunun ziyaretine gittim ve yüzde 10 tamamlanması var, 300 günün sonunda da bu konutları tamamlamış olacağız. Yine bununla beraber AFAD konutları kapsamında Pülümür'ün çok önemli bir önceliği var ve burada 188 konutun yapım işine de bu sene inşallah başlayacağız. Deprem olmadan alınabilecek bütün tedbirleri, gücümüzce, gayretimizce, kabiliyetimizce yerine getirmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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