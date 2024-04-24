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Tunceli'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

TUNCELİ - Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren toz taşınımı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısını yaptığı toz taşınımı, Tunceli genelinde etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda zaman zaman aksamalara sebep olan toz taşınımına ilişkin uzmanlar, maske kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.