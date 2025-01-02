Tunus Meclisi'nden Soykırım Çağrısı - Son Dakika
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Tunus Meclisi'nden Soykırım Çağrısı

Tunus Meclisi, uluslararası parlamentoları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı harekete geçmeye çağırdı.

02.01.2025 20:49
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Tunus Meclisi, dünya parlamentolarını İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırıma karşı harekete geçmeye çağırdı.

Tunus Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde masum ve savunmasız sivillere karşı sürdürdüğü barbarca katliam ve yıkımının yanı sıra dayattığı açlığı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı uluslararası sessizliğe dikkati çekilen açıklamada, yıkıcı savaşın durdurulması için yapılan tüm çağrılara rağmen uluslararası her türlü karar ve anlaşmayı ihlal eden İsrail'i caydıracak bir duruşun sergilenmediği vurgulandı.

İşgalci İsrail'in yaklaşık 15 aydan beri sürdürdüğü "sistematik soykırım savaşı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının insanlık dışı koşullara maruz bırakıldığı" belirtilerek, dünyadaki tüm ulusal meclisler ile bölgesel ve uluslararası parlamentolara "Gazze'deki sivillere karşı işlenen suçların önüne geçilmesi için harekete geçme ve yoğun çaba gösterme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Tunus'un Filistin halkına ve haklı davasına desteğini sürdürdüğü kaydedilirken dünya parlamentolarına da Filistin davasına daha fazla destek verme çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 581 Filistinli öldü, 108 bin 438 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Tunus, Son Dakika

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