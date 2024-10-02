Tunus'ta Arap Birliği'ne Protesto

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Tunuslu insan hakları aktivistleri, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a düzenlediği saldırılar karşısında Arap Birliğinin izlediği tutumu protesto etmek için Tunus'taki Arap Birliği binası önünde eylem düzenledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Arap Birliğinin İsrail saldırılarına karşı "sessiz kalmasını" protesto etmek isteyen aktivistler, Birliğin başkent Tunus'taki şubesinin duvarlarına çeşitli sloganlar yazdı.

Arap Birliği binasının duvarlarına "Özgür Filistin", "Feryadımızı dile getiriyoruz" gibi sloganlar yazmaya çalışan aktivistlere, bina görevlileri ve "güvenlik" olduğunu söyleyen kişiler müdahale etti.

Filistin bayrağı taşıyan aktivistler, Arap Birliği binasına girmeye çalışırken görevlilerle aralarında arbede yaşandı.

Görevlilere tepki gösteren aktivistler, Arap Birliğinin İsrail saldırılarına sessiz kalmasını protesto ettiklerini söyledi.