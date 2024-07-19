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Tunus'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

Tunus Filistin ile Dayanışma Derneği'nin çağrısı ile başkent Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gösteride Filistin ve Tunus bayraklarını taşıyan göstericiler, "Kahrolsun Siyonistler, Filistin için özgürlük", "Kanımızla, canımızla Filistin'in yanındayız", "İki yüzlü dünya Gazze ve Filistin'i ateşe verdi" sloganları attı.

Gösteriye katılan insan hakları aktivisti Said Buacle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 37 haftadır Gazze'ye destek gösterileri düzenlediklerini ve gösterilere devam edeceklerini söyledi.

Buacle, dünyada ve bölgede (Filistin) ırki ayrımcılık sistemine karşı bir başkaldırı olan Aksa Tufanı'nı uzaktan da olsa düzenledikleri çeşitli eylemler ile desteklediklerini aktardı.