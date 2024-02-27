Tunuslu yönetmen Nacer Khemir İstanbul Üniversitesi'nde - Son Dakika
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Tunuslu yönetmen Nacer Khemir İstanbul Üniversitesi'nde

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir İstanbul Üniversitesi\'nde

Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne konuk olacak. Enstitünün konferans salonunda düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın saat 16.00'da İbn-i Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı kitabından ilhamla çekilen ve Endülüs'ün masalsı bir mekan olarak kurgulandığı 1991 yapımı 'Güvercin'in Kayıp Gerdanlığı' filmi gösterilecek. Film gösteriminin ardından saat 18.00'de 'Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü' sahibi ünlü yönetmenle söyleşi gerçekleştirilecek. Tunus'ta dünyaya gelen Nacer Khemir, gençlik yıllarından beri edebiyat, resim ve sinemayla ilgilenen ve bu alanlarda eserler verdi. Yönetmenin 'Çöl Üçlemesi' adını verdiği 'Çöl İşaretçileri', 'Güvercinin Kayıp Gerdanlığı' ve 'Bab'aziz' gibi pek çok filmi bulunuyor.

27.02.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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Tunuslu yönetmen Nacer Khemir, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne konuk olacak.

Enstitünün konferans salonunda düzenlenecek etkinlik kapsamında yarın saat 16.00'da İbn-i Hazm'ın Güvercin Gerdanlığı kitabından ilhamla çekilen ve Endülüs'ün masalsı bir mekan olarak kurgulandığı 1991 yapımı "Güvercin'in Kayıp Gerdanlığı" filmi gösterilecek.

Film gösteriminin ardından saat 18.00'de "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü" sahibi ünlü yönetmenle söyleşi gerçekleştirilecek.

Tunus'ta dünyaya gelen Nacer Khemir, gençlik yıllarından beri edebiyat, resim ve sinemayla ilgilenen ve bu alanlarda eserler verdi. Yönetmenin "Çöl Üçlemesi" adını verdiği "Çöl İşaretçileri", "Güvercinin Kayıp Gerdanlığı" ve "Bab'aziz" gibi pek çok filmi bulunuyor.

Kaynak: AA

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