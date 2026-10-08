Turan Cemiyeti'nin 100. yılında Balkanlarda basın ve sivil toplum ele alındı - Son Dakika
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Turan Cemiyeti'nin 100. yılında Balkanlarda basın ve sivil toplum ele alındı

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Turan Cemiyeti\'nin 100. yılında Balkanlarda basın ve sivil toplum ele alındı
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Yesevi Hareketi Derneği ve Medya-İş'in düzenlediği bilgi şöleni, Turan Cemiyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yapıldı. Etkinlikte Balkanlar'daki Türk ve Müslüman toplulukların sivil toplum ve basın faaliyetleri ve kültürel bağların rolü ele alındı.

Yesevi Hareketi Derneği ve Medya İşçileri Sendikasınca (Medya-İş), "Cumhuriyet Döneminde Balkanlarda Sivil Toplum Örgütleri ve Basın Bilgi Şöleni" programı düzenlendi.

Turan Cemiyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte, Balkanlar'daki Türk ve Müslüman toplulukların sivil toplum kuruluşları ve basın faaliyetleri ile bu yapıların kültürel bağların korunmasındaki rolü ele alındı.

Programın açılışında, Yesevi Hareketi Derneği Genel Başkanı Mahmut Cömert, Medya-İş Genel Başkan Yardımcısı Sinan Özer, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Orbay ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk konuşma yaptı.

Daha sonra Balkanlar'daki sivil toplum kuruluşları ve basın faaliyetlerine ilişkin panel düzenlendi.

Kaynak: AA
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