Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Gözünü Final Serisine Çevirdi

06.05.2026 12:46  Güncelleme: 14:18
Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Play-Off Yarı Finali'nde Fenerbahçe Gelişim'i 84-66 yenerek finale çıkmayı başardı. Manisa temsilcisi, seri genelinde 2-0'la bu başarıyı elde ederken, başantrenör İstemihan Örücü, finale hazırlıklara devam edeceklerini söyledi.

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Play-Off Yarı Finali'nde Fenerbahçe Gelişim'i 84-66 mağlup ederek geçen yılın ardından bu yıl da finale yükselme başarısı gösterdi. Seride durumu 2-0'a getiren Manisa temsilcisi, adını finale yazdıran ilk takım oldu. Kırmızı-siyahlılar, gözünü şampiyonluk yolundaki final serisine çevirdi.

Manisa'yı Türkiye Kadın Basketbol Ligi'nde temsil eden Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Play-Off Yarı Final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Gelişim ile karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Fenerbahçe Gelişim'i 84-66 mağlup eden ve seriyi 2-0'a getiren Manisa temsilcisi, geçen yılın ardından bu yıl da final biletini aldı.

Karşılaşmaya yüksek tempoyla başlayan kırmızı-siyahlılar, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumdaki etkili organizasyonları ve savunmadaki sert yapısıyla rakibine kolay sayı şansı tanımayan Manisa ekibi, farkı kısa sürede çift hanelere çıkardı. İlk periyottan itibaren rakibi karşısında oyun disiplininden kopmayan Turgutlu Belediyespor, soyunma odasına da 46-24'lük üstün skorla girdi. Maçın ikinci yarısında da temposunu düşürmeyen kırmızı-siyahlılar, rakibi karşısında tam 31 sayılık fark yakalayarak yarı final serisine damga vurdu. Karşılaşmanın son bölümünde de oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan ve tecrübesini konuşturan Manisa temsilcisi, mücadeleden 84-66 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.

Turgutlu Belediyespor'da Kennedı Macı Jackson 17 sayı, 2 ribaund, 1 asist, 4 blok, Mıkayla Cowlıng 15 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, Sümeyya Özcan 11 sayı, 5 ribaund, 8 asist, 1 top çalma, Senay Zeybek 11 sayı, 4 ribaund, 1 asistle yarı final karşılaşmasının yıldız isimleri oldular.

Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın eşi Sabriye Akın, Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Evren Erbaş Ser ile Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı Emrah Kanık takip ederek, oyuncuları ve teknik ekibi yalnız bırakmadı.

"Finalde de Turgutlu'ya yakışan mücadeleyi göstereceğiz"

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İstemihan Örücü, "Zorlu bir yarı final serisini geride bıraktık. Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar sahada büyük karakter ortaya koydu. Savunmada disiplinli, hücumda ise paylaşımcı bir oyun sergiledik. Finale yükseldiğimiz için mutluyuz ancak işimiz henüz bitmedi. Aynı ciddiyet ve mücadeleyle final serisine hazırlanacağız. Finalde de Turgutlu'ya yakışan mücadeleyi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Hedefimiz Süper Lig ve bu yolda yürümeye kararlıyız"

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz ise "Kadın Basketbol Takımımızın elde ettiği bu başarı hepimizi gururlandırıyor. Sporcularımız, teknik ekibimiz ve külümüz sezon boyunca büyük emek verdi. Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak bir kez daha finale yükselmek çok kıymetli. Mücadele eden, inanan ve armamız için ter döken tüm takımımızı yürekten kutluyorum. Şimdi hedefimiz Süper Lig ve bu yolda yürümeye kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

