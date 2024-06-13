Turgutlu'da Müzik Geçmişi Konuşuldu - Son Dakika
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Turgutlu'da Müzik Geçmişi Konuşuldu

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Müze Sohbetleri'nin 'Geçmişten Günümüze Turgutlu'da Müzik' başlıklı programı yoğun ilgi gördü. Programda ilçenin müzik geleneği ve yetişmiş bestekarlar hakkında bilgiler verildi.

13.06.2024 14:25
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(MANİSA)- Turgutlu Belediyesi'nin düzenlediği Müze Sohbetleri'nin, 'Geçmişten Günümüze Turgutlu'da Müzik' başlıklı programı, geçen akşam gerçekleştirildi. 19'uncu yüzyıldan itibaren ilçenin müzik geleneğinin ele alındığı program, yoğun ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren, Kent Müzesi tarafından düzenlenen Müze Sohbetleri'nin yirmi altıncısı ve yaz mevsiminin ilk programı geçen akşam gerçekleştirildi.

Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın sunduğu programda, ilçede yetişmiş bestekarlar Mehmet Kasabalı, Yusuf Nalkesen, Halil Aksoy ve Alberto Hemsi'nin yanı sıra bir döneme damgasını vuran Halkevi Bandosu, Turgutlu mehteri ile orkestralar ve korolardan bahsedildi.

Dönem fotoğraflarının gösterildiği program, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: ANKA

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