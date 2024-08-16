Turhal Belediye Başkanı YKS Birincilerini Makamında Ağırladı - Son Dakika
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Turhal Belediye Başkanı YKS Birincilerini Makamında Ağırladı

Turhal Belediye Başkanı YKS Birincilerini Makamında Ağırladı

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, YKS sonuçlarına göre ilçe genelinde birinci olan öğrencileri makamında misafir etti. Başkan Ural, öğrencileri evlerinden belediye binasına kendi aracıyla getirdi ve başarılarını tebrik etti. Ayrıca öğrencilere özel hediyeler takdim edildi.

16.08.2024 17:46
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Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ilçe genelinde alanlarında birinci olan öğrencileri makamında ağırladı.

Başkan Ural, şoförlüğünü kendi yaptığı araçla öğrencileri evlerinden belediye binasına getirdi.

YKS'de sayısal alanda birinci olan Yunus Emre Demirci, sözel alanda birinci olan Betül Büşra Tosun, eşit ağırlık alanında birinci olan Başak Aygün ve yabancı dil alanında birinci olan Gülistan Polat, Başkan Ural tarafından başkanlık makamında misafir edildi.

Başkan Ural öğrencileri tebrik ederek, "Bugün burada Turhal'ın geleceği olan siz değerli gençlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Başarılarınızla hem ailenizi hem de bizleri gururlandırdınız. Sınavdaki başarınız, disiplinli çalışmanızın ve azminizin bir sonucudur. Ancak bu başarı, hayatınızdaki tek aşama değil. Üniversite hayatında da aynı azim ve kararlılıkla yolunuza devam etmeniz gerekiyor. Üniversite sürecinde hem akademik olarak kendinizi geliştirin hem de sosyal becerilerinizi artırarak, geleceğinizi en iyi şekilde inşa edin." dedi.

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural öğrencilere başarılarının bir sembolü olarak özel hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Turhal Belediye Başkanı YKS Birincilerini Makamında Ağırladı - Son Dakika

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