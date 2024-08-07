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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle ikinci kez Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine 1262 kilometrelik güzergah için yola çıkan Turistik Tatvan Treni Elazığ'da mola verdi.

Elazığ Garı'nda Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve yetkililer tarafından çiçeklerle karşılanan yolcular, yaklaşık 4 saatlik mola kapsamında araçlarla tarihi Harput Mahallesi'ne götürüldü.

Gazeteci, akademisyen ve öğrencilerden oluşan yolcular, Harput Mahallesi'ndeki tarihi ve turistik mekanları gezdi, kürsü başı etkinliğine katıldı.

Vali Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Harput Mahallesi'nin 4 bin yılı aşkın kadim bir kültüre sahip ve Türkiye'nin en önemli geleneksel kültür taşıyıcı kodlarının yer aldığı merkezlerden biri olduğunu belirtti.

Elazığ halkının misafirperver olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Harput sürekli yaşamın olduğu önemli merkezlerden biri." dedi.

Bilginoğlu ise turistik tren seferinin yolcularını ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını, Elazığ'ı daha güzel ve yaşanabilir bir kent yapma gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

Yolculardan Alihan Çelen de ilk kez turistik tren seferini deneyimlediğini aktararak, "Elazığ'ı çok beğendik, her yeri ayrı bir güzellik, ayrı bir tarih var. Bunları görmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Elifnur Demirci de ilk defa geldiği Elazığ'da turistik yerlerinin çok fazla olduğunu dile getirerek, "Trenimiz çok güzel, konforlu. Güzel bir yolculuk geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Molanın ardından Turistik Tatvan Treni'nin yolcuları kentten uğurlandı.