Türk Akademisyenler Doha'da İftar Soğasında Buluştu

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen tematik ramazan iftarları kapsamında Katar'daki Türk akademisyen ve lisansüstü öğrenciler ile çeşitli düşünce kuruluşlarından temsilciler, iftar sofrasında bir araya geldi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde Fokus Plus ana sponsorluğunda Doha Büyükelçiliği bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına, Türk akademisyen ve lisansüstü öğrenciler ve çeşitli düşünce kuruluşlarından temsilciler ile Katar'da bulunan Türk kurum ve kuruluşlarının mensupları katıldı.

İftar programında konuşan Büyükelçi Göksu, Katar'da bulunan Türk akademisyen ve lisansüstü öğrencileri bir iftar sofrası etrafında bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Göksu, Türkiye ve Katar arasında özellikle eğitim anlamında güçlü bağların olduğunu ve iki ülkenin eğitim anlamında birbirini destekleyeceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Özellikle eğitim anlamında Katar devleti ve kurumları arasında güçlü bağlantılarımız oluştu. Bizlerin gayretleri ve Katarlı muhataplarımızın destekleri ile Katar'da Türk öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarında bulunuyor, çeşitli düşünce kuruluşlarında araştırmacı olarak görev alıyorlar. İnşallah buradaki öğrencilerimizin sayısı gayretlerimizle önümüzdeki yıllarda daha da artacak."

Fokus Plus CEO'su Ahmet Yusuf ise çalışmalarında akademi dünyasından istifade ettiklerini belirterek, akademisyenlerin medyada yer almasının, kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sunduğunu söyledi.

İftar programı, katılımcılara Türk mutfağından seçkin yemeklerin ikram edilmesi ve fotoğraf çekimleri ile sona erdi.