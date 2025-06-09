Türk Aktivist\'ten Barışçıl Eylem Vurgusu

İsrail'in insani felakete yol açtığı ve sıkı abluka uyguladığı Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki Türk Şuayb Ordu, İsrail'in gemiye müdahale etmesi durumunda hiçbir direnişte bulunmayacaklarını ve barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini belirterek, "Türk olduğum için beni günah keçisi seçebilirler" dedi.

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen yelkenlisindeki Türk Şuayb Ordu, Instagram hesabından paylaştığı videoda, İsrail'in Madleen yelkenlisine müdahaleye hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN GÜNAH KEÇİSİ SEÇEBİLİRLER"

Basında çıkan ve "İsrail ordusunun gemiye müdahale edeceğini, gemideki aktivistleri sınır dışı edeceğini, ancak direniş sergilenirse ateş açacaklarını" kapsayan haberlere ilişkin Ordu, İsrail ordusunun, saldırı düzenlemek için gemiden birini "günah keçisi" seçebileceğine dikkati çekti.

Ordu, "Türk olduğum için bu günah keçisi seçilebilme potansiyeline sahibim. Bu noktada İsrail'e cesaretleri varsa kameralarla gelip baskın sürecini çekmelerini teklif ediyorum ve dünyayla paylaşsınlar." dedi.

"KAFAMA SİLAH DAYAYIP ATEŞ ETSELER DE ELİMİ KALDIRMAM"

Türk aktivist, gemiye baskın yapması durumunda hiçbir eylemde bulunmayacağını belirterek, şunları söyledi: "Eğer benim canıma bir zarar gelirse ve beni katletseler ve bunu görsel bir belgeyle ispatlayamazlarsa herkes şunu bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım. Kafama silah dayayıp ateş edebilirler elimi bile kaldırmam. Tek kelime etmem, yüzlerine bile bakmam. Biz barışçıl bir şekilde ilerliyoruz ve buradaki arkadaşlarımın canını korumak için onlara sonsuz saygım var."

"TAHRİK EDİCİ HİÇ BİR EYLEMDE BULUNMAYACAĞIZ"

Ordu, bir yıldır barışçıl eylemler yaptığını hatırlatarak, "Bu gemiye baskın yapmaya geliyorlarsa, can yeleklerimizi giyeceğiz, oturacağız ellerimiz boş bir şekilde bekleyeceğiz. Tahrik edici hiçbir eylemde bulunmayacağız. Hiçbir tepki vermeyeceğiz. Buna rağmen birimize zarar verirlerse bilin ki iftira atıyorlardır." diye konuştu.

Türk Aktivist, "Bütün dünyanın şunu duymasını istiyorum ki hiçbir direniş göstermeyeceğim, hiçbir yüz ifadesinde bile bulunmayacağım, ne yaparlarsa yapsınlar. Birimizin canına gelecek herhangi bir zarardan tamamen iftira atıyorlardır, bunun adı katilliktir." şeklinde sözlerine son verdi.