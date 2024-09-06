Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi. Toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya temsil etti. Basına kapalı toplantının sonunda Sonuç Bildirgesi imzalandı ve bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağı açıklandı.

06.09.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları Konseyi'nin ilk toplantısı Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlendi.

Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ev sahipliğindeki toplantıda Türkiye'yi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya temsil etti. Toplantıda Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov, Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de yer aldı.

Basına kapalı toplantının sonunda Sonuç Bildirgesi imzalandı ve bir sonraki toplantının Azerbaycan'da yapılacağı açıklandı.

Bakanların da katıldığı basın brifingde açıklamada bulunan Niyazbekov, birliği sağlamak, dostluğu güçlendirmek, kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek, halkların güvenliğini üst düzeye çıkarmak ve çeşitli tehditlere karşı birlikte durmak için toplandıklarını ifade etti.

Niyazbekov, Konseyin yılda en az bir kez toplanmasını, uzman-teknik düzeyde bir çalışma grubu oluşturulmasını, ikili deneyim alışverişi ve işbirliğinin yanı sıra suçla mücadelede koordineli çalışmalar yapılmasını ele aldıklarını aktardı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov bakanları kabul etti

TDT ülkelerinin içişleri bakanları, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından da kabul edildi.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Kardeş Türk halklarının ortak güvenliğine yönelik çabalarınız, atalarımızdan bize miras kalan birliğin açık bir delilidir. Büyük Türk Dünyası'nın birlik ve beraberlik için çabalayan, tüm gücünü ve çabasını halklarının barış içinde yaşamasını sağlamaya yöneltme özelliğine sahip olduğunu hepimiz iyi biliyoruz." diye konuştu.

TDT İçişleri Bakanları Konseyi Toplantısının önemine işaret eden Caparov, bu önemli etkinliğin daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti. Caparov, Kırgızistan'ın TDT çerçevesinde çok yönlü işbirliğinin yanı sıra üye ülkelerle ikili etkileşime özel önem verdiğinin altını çizdi.

Hızla gelişen küreselleşme çağında suçla mücadelenin dijitalleşmesi alanında ortak çalışmanın önemli olduğunu kaydeden Caparov, "Türk halklarının içişleri bakanlarının ortak tehditlere karşı ortak çabaları, uzun yıllar, hatta belki yüzyıllar boyu sürecek bir ittifak haline gelmelidir." dedi.

Caparov, TDT İçişleri Bakanları Toplantısının Sonuç Bildirgesinin, karşılıklı bağların daha da güçlendirilmesi için iyi bir temel olacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Kırgızistan, Azerbaycan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Konseyi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement