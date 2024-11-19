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Türk Firmaları IDEAS Fuarı'nda

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Türk savunma sanayisinden 21 firma, Pakistan'daki IDEAS Fuarı'na katıldı.

19.11.2024 19:37
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- Türk savunma sanayisinden IDEAS çıkartması

Türk savunma sanayisinden 21 firma Pakistan'daki savunma fuarına katıldı

KARAÇİ - Pakistan'da 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'ne Türk savunma sanayisinden 21 firma katıldı.

Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nin 12'ncisi Pakistan'ın Karaçi kentinde başladı. Karaçi Fuar Merkezi'nde 22 Kasım'a kadar sürecek olan fuara, 41 ülkeden 560'tan fazla firma katılırken, Türk savunma sanayisinden aralarında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TİSAŞ, TUSAŞ ve ULAK gibi 21 firma yer alıyor. Organizatörlere göre, bu yıl fuara en büyük katılım Türkiye tarafından sağlanırken, Türkiye'nin ardından en fazla katılım Çin yaptı. İran ve İtalya, ise fuara ilk kez katıldı.

Kurulduğu 2000 yılından bu yana IDEAS, savunma üreticileri, girişimciler, Ar-Ge uzmanları, finans uzmanları ve üst düzey politikacılar için savunma alanında işbirliği, bilgi paylaşımı ve destek girişimlerini teşvik ediyor.

Türk Firmaları IDEAS Fuarı\'nda
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Pakistan, Savunma, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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