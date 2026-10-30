TÜRK-İŞ araştırmasına göre Ankara'da yoksulluk sınırı 123 bin 856 liraya yükseldi - Son Dakika
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TÜRK-İŞ araştırmasına göre Ankara'da yoksulluk sınırı 123 bin 856 liraya yükseldi

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TÜRK-İŞ araştırmasına göre Ankara\'da yoksulluk sınırı 123 bin 856 liraya yükseldi
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TÜRK-İŞ'in Ekim 2026 araştırmasına göre Ankara'da dört kişilik ailenin açlık sınırı 38 bin 24 lira, yoksulluk sınırı 123 bin 856 lira oldu. Gıda harcamalarındaki yıllık değişim yüzde 33,83 olurken bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 49 bin 124 lira olarak hesaplandı.

(ANKARA) - TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, ekim ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 24 liraya, yoksulluk sınırı 123 bin 856 liraya yükseldi. Mutfak enflasyonunda yıllık artış ise yüzde 33,83 oldu.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, Ekim 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nı açıkladı. Araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 38 bin 24 lira 3 kuruşa yükseldi.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamı olarak hesaplanan yoksulluk sınırı ise 123 bin 856 lira 80 kuruş oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 49 bin 124 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Mutfak enflasyonu verilerine göre ise Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,59 arttı. Araştırmada, gıda harcamalarındaki on iki aylık değişim oranının yüzde 33,83, yıllık ortalama artış oranının yüzde 39,26 olduğu belirtildi. On aylık artış oranı ise yüzde 26,14 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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