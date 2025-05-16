Türk İş Dünyası Rusya ile Ticaret Hedefinde - Son Dakika
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Türk İş Dünyası Rusya ile Ticaret Hedefinde

Türk iş insanları, Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için barış müzakerelerine odaklandı.

16.05.2025 10:55
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6 Nisan 1920

1- Türk iş insanları, Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için "barış müzakerelerine" odaklandı

DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı İzzet Ekmekçibaşı:

"( İstanbul'daki Rusya- Ukrayna müzakereleri) Barış görüşmelerine bağlı olarak 100 milyar dolarlık hedefe 2 yıl içinde ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir potansiyel var"

(Mertkan Oruç/Kazan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tohumculuk sektörünün kalbi İstanbul'daki zirvede atacak

Uluslararası Tohum Federasyonunun organize ettiği Dünya Tohumculuk Kongresi, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek, kongreye dünyanın farklı ülkelerinden 1500 civarında firmadan 2 bini aşkın kişinin katılımı bekleniyor

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer: "Sektörümüz geçen yıl itibarıyla 1 milyon 320 bin ton sertifikalı tohum üretimi ve 350 milyon doları bulan dış satımla net ihracatçı konumuna ulaşmıştır"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Türk zırhlı aracı, artan gücünü sahada gösterdi

4x4 zırhlı araçlar için yenilikçi kabul edilen 30x113mm orta kalibre top ve kamikaze mühimmatla donatılan NMS 4x4, yeni silahlarıyla Litvanya'da canlı atış gösterisi yaptı

Orta kalibre topla 2 kilometreye kadar doğrudan ateş gücü sağlayan, kamikaze mühimmatla 20 kilometreye erişebilen NMS 4x4, bu sayede keşif, ateş desteği, hava savunma ve hassas taarruz gibi çoklu görevi yapabilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Filistinli yönetmen Alasttal, ülkesindeki sanatçıların İsrail tarafından kasten hedef alındığını söyledi:

"Günümüzde ister Gazze'de ister Batı Şeria'da olsun, Filistinli bir sanatçı yazılarıyla, eserleriyle, sinema filmleriyle, bir şarkı ya da şiir aracılığıyla İsrail ordusunun işlediği suçları gün yüzüne çıkarıyor. (Sanatçılar) Bu yüzden bugün İsrail ordusun hedefi haline geldiler"

"Bir bebek neden gıdadan, mesela bir kutu sütten mahrum bırakılır ki? Gerçekten anlamıyorum. Yaşlı bir insanın, hamile bir kadının beslenmesi, İsrail ordusu için ne gibi bir tehlike arz ediyor"

(Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

5- Basel'deki aktivistler, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına karşı çıkıyor

Basel sakini ve Filistin destekçisi aktivist Peter Kay: "Eurovision, birlik ve barış festivalidir. 18 ay boyunca kadınları ve çocukları topluca katleden, hastaneleri ve okulları bombalayan bir ülkenin burada yarışmasına izin verilmemelidir"

Türk protestocu Selma Yılmaz Akdoğan: "Benim düşünceme göre İsrail bu yarışmaya katılamaz, katılmaması gerekiyordu. Şu anda Gazze'de bir katliam oluyor. Bu, dünyanın gözü önünde oluyor, herkes izliyor. İsrail sanki elini kolunu sallaya sallaya gelirmişçesine buraya katılıyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Basel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Terk edilmiş kuyular, küresel metan emisyonlarının gizli kaynağı haline geldi

IEA'nın 2025 Küresel Metan Takip Raporu'na göre, sadece terk edilmiş petrol ve doğal gaz kuyularından kaynaklanan metan salımı, küresel fosil yakıt sektöründeki en büyük 4 kaynak arasında yer alıyor

Murat Temizer/Ankara)

7- Trump'ın politikaları şirketleri bilanço hedeflerinden caydırıyor

Küresel ölçekte?bazı şirketler, 2025'in ilk çeyrek sonuçlarının ardından yıl sonu kar ve büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti veya tamamen geri çekti

Revizyonlarda? ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, maliyet enflasyonu, döviz oynaklığı ve oluşabilecek talep zayıflıkları etkili oldu

(Tunahan Kükürt-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Uydu tabanlı sayaç okuma sistemi hayata geçirildi

Plan-S ve Adm Elektrik'in stratejik işbirliği ile Muğla'da uydu tabanlı sayaç okuma sistemi devreye alındı

Yüzde 90 yerli üretim Smart Meter Modem Pro cihazlar, yakın yörüngedeki Connecta IoT Network uydularıyla haberleşerek sayaç verilerinin günlük olarak merkeze iletilmesini sağlıyor

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- YENİ NESİL ÇİFTÇİLER - Yazılım mühendisi genç çiftçinin hedefi üretimde dijitalleşme

Bülent Samed Çiner:

"Bizde şu an tarım 4.0 teknolojisi mevcut, ilerde tarım 5.0'a yani dijital tarıma geçmek istiyoruz"

"Doğru ürünü doğru şekilde yetiştirirseniz sektörde ciddi kazançlar var. Çiftçilikten korkulmaması gerekiyor"

(Mustafa Çalkaya-Serkan Avcı/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Organlarıyla Türkiye ve KKTC'de 3 kişiye umut olan İngiliz turistin hayat arkadaşından bağış çağrısı

Tatil için gittiği KKTC'de hayatını kaybeden İngiliz turistin hayat arkadaşı Steve Abraham:

"Emma, organlarının 3 kişiye hayat verdiğini bilseydi, kesinlikle çok mutlu olurdu. O hayat doluydu, hayatı çok severdi"

"Umuyorum ki bu örnek olur ve Kıbrıs'taki diğer Batılılar da organ bağışında bulunur çünkü orada büyük yabancı nüfus var"

(Zuhal Demirci/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Bağcılar'ın "Gülseren Anne"si 45 yıldır ihtiyaç sahipleriyle yardımseverler arasında gönül elçiliği yapıyor

Ömrünü iyilik yapmaya adayan 80 yaşındaki Gülseren Malkoç:

"Hiç çalışıp para kazanmadım ama Mevla'mın izninde çok sevap kazandığıma, yetim, öksüz duası aldığıma inanıyorum."

"Benim listem var, gelen ürünler uygunsa, istek listesindeki kişiyi hemen çağırıyorum, 'Senin isteğinin karşılığı bende var.' diyorum. Gelip, alıp, gidiyorlar. İhtiyaç sahiplerinin isimlerini, isteklerini, bedenlerini yazıyorum."

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türkiye'den ayrılan Suriyeli Ahmet'in mektubu sınıftaki arkadaşlarını duygulandırdı

Ailesiyle Türkiye'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Elahmed, ilkokuldaki sınıf arkadaşlarına annesinin kaleme aldığı teşekkürlerini içeren mektupla veda etti

Sınıf Öğretmeni Bilge Emine Kurt: "Ahmet ve ailesinin hayatına, yüreğine dokunabildiysek ne mutlu. Böyle bir mektup alınca insan duygulanıp heyecanlanıyor"

(Fatmanur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Eski milli voleybolcu Neslihan Demir'den "sistemli çalışma" vurgusu:

"Elde edilen başarılar bugünün değil, yıllardır süren sistemli çalışmanın ürünü"

"Milli takımda oynayan birçok oyuncu 'Seni görerek başladık.' diyor. Bu çok kıymetli"

"(Demir Lady) Kriz anlarında doğru ve hızlı kararlar verebildiğim için böyle bir lakapla anıldım"

(Selçuk Buğra Gökalp/Aydın) (Fotoğraflı)

14- Milli yüzücü Arel, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'da madalya için kulaç atacak

Milli sporcu Arel Gültekin:

"Hedefim Comen Cup'ta birinci olmak, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde de altın madalya almak. Uzun süreli hedefim ise kesinlikle olimpiyat A barajını geçip Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na gitmek"

(Yakup Sağlam/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk İş Dünyası Rusya ile Ticaret Hedefinde - Son Dakika

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