Türk Kahvaltısı Kahire Büyükelçiliğinde Tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Kahvaltısı Kahire Büyükelçiliğinde Tanıtıldı

Türk Kahvaltısı Kahire Büyükelçiliğinde Tanıtıldı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Türk kahvaltısını tanıttı. Mısırlı konuklar ve yabancı diplomatlar da etkinliğe katıldı. Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Türk kahvaltısının zengin ve çeşitli ürünlerden oluştuğunu belirtirken, Gazze'deki insanlık faciasına dikkat çekti ve Türkiye'nin yardımlarını aktardı.

03.06.2024 00:07
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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Türkiye'nin ?Kahire Büyükelçiliği ??konutunda düzenlenen ?kahvaltı etkinliğine, Mısırlı ?konuklar ve yabancı diplomatlar katıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, kahvaltıda yaptığı konuşmada, Türk kültüründe kahvaltının çok önemli bir öğün olduğunu, bu nedenle de Türk kahvaltısını tanıtmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Şen, Türk kahvaltısının, kavurma, sucuk ve pastırma gibi etli ürünlerin yanı sıra reçel, bal, zeytin?, peynir, tereyağı, börek, yoğurt, yeşillik, ?sebze, simit ve poğaça gibi zengin ve çeşitli ürünlerden oluştuğunu dile getirdi.

Gazze'de insanlar gıda ve barınma hakkından mahrum

Gıda ve barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından olduğunun altını çizen Şen, bugün Gazze'de yaşanan insanlık faciasında çocuklar ve kadınlar dahil ?olmak üzere gıda ve barınmaya erişimden söz etmenin mümkün olmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de bütün uluslararası çağrılara rağmen ısrarla sürdürdüğü savaşta 36 ?bini aşkın Filistinlinin öldüğüne dikkati çeken Şen, bunun yanı sıra yerlerinden edilerek çadırlarda, ?sokaklarda ve kaldırımlarda yaşamaya çalışan Filistinlilerin, asgari düzeyde sağlıkları ve yaşamlarını idame ettirecek gıdaya erişimden ?yoksun olduklarını dile getirdi.

"Gazze'de hiç bir yerde insanca yaşamak mümkün değil?"

Gazze'deki evlerin yüzde 70'inin kullanılmaz durumda olduğunu söyleyen Şen, İsrail'in çağrısı üzerine güneye inen Filistinlilerin, derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışırken Refah saldırısının gerçekleştiğini kaydetti.

Şen "Yani Gazze'de hiçbir yerde insan gibi yaşamak ve güvende bulunmak artık ?maalesef mümkün değildir.?" dedi.

Şen, Türkiye'nin, Mısır'la beraber hiçbir şekilde bu insanlık dramına ?ilgisiz kalmadığını ve Mısır'ın desteğiyle savaşın başından bu yana on binlerce ton ?gıda yardımını Gazze'ye ulaştırdığını aktardı.

Amerika'nın kurduğu yüzer iskelenin de tahrip edildiğini, zaten iskele yoluyla ?iletilebilecek yardım malzemesinin kısıtlı olduğunu vurgulayan Şen, bu nedenle Refah Sınır Kapısı ile ?Mısır'ın konumunun insani yardımlar açısından önemine değindi.

Şen, Büyükelçilik olarak Kurban Bayramı'nın ikinci ?günü 500 Filistinli ve Gazzeli aileye ev sahipliği yaparak kurban eti ve hediyeler dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kahvaltısı Kahire Büyükelçiliğinde Tanıtıldı - Son Dakika

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