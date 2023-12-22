 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Kızılay, Adıyaman'da depremzedelere yardım eli uzattı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Kızılay, Adıyaman'da depremzedelere yardım eli uzattı

Türk Kızılay, kış yardımları kapsamında Adıyaman'da depremzedelere giysi ve malzeme desteği sağladı. Kızılay yetkilileri, yardım kolilerini Besni ilçesindeki Güneykaş Köyü'nde depremzedelere teslim etti ve afetzede çocuklara oyuncak dağıttı. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, afetzedelere yardım ulaştırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kış yardımları kapsamında 1 milyon 250 bin afetzedeye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Can, şu ana kadar 54 bin aileye yardım kolisi hazırladıklarını ifade etti.

Türk Kızılay, Adıyaman\'da depremzedelere yardım eli uzattı
22.12.2023 - 18:49,  Güncelleme: 18:51
Abone Ol

Türk Kızılay, kış yardımları kapsamında Adıyaman'da depremzedelere giysi ve malzeme desteğinde bulundu.

Kızılay yetkili ve gönüllüleri, yardım kolilerini Besni ilçesinin Güneykaş Köyünde depremzedelere teslim edip, afetzede çocuklara da oyuncak dağıttı.

Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, gazetecilere, afetzedelere yardım ulaştırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

1 milyon 250 bin afetzedeye ulaşmak için çalıştıklarını kaydeden Can, şöyle devam etti:

"Kış ayının gelmesiyle 6 ilimizde eş zamanlı olarak yardımlar dağıtılıyor. Bizlerde bu kapsamda Besni ilçemizde dağıtıma başladık. Koliler içerisinde giysi, hijyen, ısıtıcı gibi bazı ürünler bulunmaktadır. Aynı zamanda kart yardımlarımızda sürmektedir. Her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Kış yardımları kapsamında 1 milyon 250 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 54 bin aileye yönelik kolilerimizi hazırladık."

Heyet daha sonra Altınşehir Mahallesi'nde Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Şükrü Can, Adıyaman, Kızılay, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Adıyaman'da depremzedelere yardım eli uzattı - Son Dakika


19:28
Eski polis memurunu darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polis memurunu darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:05
Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış

Son Dakika
19:28 Eski polis memurunu darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17:05 Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 19:39:15. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Kızılay, Adıyaman'da depremzedelere yardım eli uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement