Türk Kızılay Bişkek\'te Kurban Eti Dağıttı

Türk Kızılay, 2025 yılı kurban organizasyonu kapsamında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırdı.

Bişkek yakınlarındaki modern bir kesimhanede yapılan kesimin ardından paketlenen etler, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Türk Kızılay görevlilerince ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Dağıtımda, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi Dekanı ve Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nur Çetin, Türk Kızılay Orta Asya Delegasyon Başkanı Sevde Nur Söylemez ve Türk Kızılay görevlileri yer aldı.

Vatandaşlar, kurban eti dağıtımının iki ülke halkları arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştirdiğini belirterek, Türk Kızılay'ın bağışçılarına teşekkür etti.

Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Bu bayramın dayanışmanın ve yardımlaşmanın bayramı olmasını istiyorum." temennisinde bulundu.

Çetin, Türk Kızılay'ın dünyanın birçok ülkesinde kurban organizasyonu yaptığını belirterek, bu misyonla Bişkek'te bulunduklarını ve vekaleten Türk Kızılay'a verilen ve kesilerek hazırlanan etlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.