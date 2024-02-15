Türk Kızılay, Hatay'da ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Hatay'da ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı

Türk Kızılay, Hatay\'da ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı

Türk Kızılay, Hatay'ın merkez Defne ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik bir butik açtı. Esenbulak Mahallesi'nde bulunan butikte kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlar karşılanacak. Açılış törenine Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış ve diğer protokol üyeleri katıldı.

15.02.2024 18:58
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Türk Kızılay, Hatay'ın merkez Defne ilçesinde ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı.

Esenbulak Mahallesi'nde açılan ve ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek butikte, kıyafet, ayakkabı, oyuncak ve mutfak eşyaları bulunuyor.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış, açılışta, Kızılay olarak önemli işler yaptıklarını söyledi.

Özbakış, "Buradaki vatandaşlara daha kaliteli hizmet üretmek adına bu marketimizi halkın hizmetine sunduk." dedi.

Açılış törenine Koordinatör Kaymakamlar Kübranur Taşçı, Ömer Faruk Koç ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri, açılışın ardından butiği gezdi.

Kaynak: AA

Kızılay, Hatay, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Hatay'da ihtiyaç sahiplerine yönelik butik açtı - Son Dakika

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