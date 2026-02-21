Türk Kızılay, Sudan'da 1000 Kişiye İftar Verdi - Son Dakika
Türk Kızılay, Sudan'da 1000 Kişiye İftar Verdi

21.02.2026 00:52
Port Sudan'da yerinden edilmiş 1000 kişiye iftar veren Türk Kızılay, ramazan boyunca yardımlara devam edecek.

PORT Türk Kızılay, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan şehrinde yerinden edilmiş 1000 kişiye iftar verdi.

Sudan'ın Kızıldeniz eyaletinin merkezi Port Sudan'da yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı kampta düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, büyükelçilik mensupları ile Sudan Kızılay Genel Sekreteri Ahmed et-Tayyib Süleyman, Sudan'da faaliyet gösteren uluslararası yardım kuruluşlarının temsilcileri ve Türk Kızılay Sudan ekibi katıldı.

Büyükelçi Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda aralık ve ocak aylarında 4 büyük gemiyle Türkiye ve Türk insanının Sudan ve halkına gönderdiği insani yardım malzemelerinin Port Sudan'a ulaştırıldığını hatırlattı.

Gerek AFAD gerek Türk Kızılayın gemilerle getirdiği gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtımının sürdüğüne dikkati çeken Yıldız, Türk Kızılayın ramazan faaliyetleri çerçevesinde 5 farklı eyalette yerinden edilmiş 20 bin kişiye iftar vereceğini söyledi.

Büyükelçi Yıldız, Kızılayın ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri de dağıtacağı bilgisini paylaşarak, bayramda da çocuklara bayramlık kıyafetler verileceğini belirtti.

Büyükelçi Fatih Yıldız, şunları kaydetti:

"Türk insanının Sudan'daki insani yardım faaliyetleri sadece devlet tarafından yapılanla sınırlı değil, aynı zamanda 20'nin üzerinde Türk sivil toplum kuruluşu Sudan sahasında insani yardım faaliyetleri yürütüyor. Bu faaliyetler çerçevesinde ramazan boyunca iftar, gıda kolileri, nakit yardımı ve bayramda çocuklar için bayramlık kıyafetler dağıtım faaliyetleri devam edecek."

Türkiye ile Sudan halkı arasında tarihi ve kültürel bağlara dayanan ilişkilerin, özellikle Sudan halkının desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde Türk halkının sergilediği insani dayanışma sayesinde daha da pekiştiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yıldız, insani dayanışma ve karşılıklı saygı temelinde bu ilişkileri geleceğe taşımaya kararlı olduklarının altını çizdi.

Türk Kızılay Sudan Ekip Başkanı Cesur Dervişoğlu ise çatışmaların sürdüğü ülkede insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini, özellikle de ramazan ayında bu faaliyetleri yoğunlaştıracaklarını aktardı.

Yardım faaliyetlerinin Sudan Kızılay ile işbirliğinde yürütüldüğünü belirten Dervişoğlu, bugün yerinden edilmiş 1000 kişiye iftar yemeği verdiklerini, ramazan boyunca 7 bin 500 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştireceklerini anlattı.

Dervişoğlu ayrıca, 2 bin 800 bayramlık kıyafet dağıtımı yapılmasının planlandığını belirtti.

Bağışçılara teşekkür eden Dervişoğlu, Sudan halkına yönelik insani yardım çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

