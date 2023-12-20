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Türk Kızılayı, Somali'ye yardım gönderdi - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Somali'ye yardım gönderdi

Türk Kızılayı tarafından Somali'deki sel felaketinden etkilenenlere yardım malzemeleri gönderildi. Somali Afet Yönetim Ajansı tarafından teslim alınan malzemeler, afetten etkilenenlere dağıtılacak.

Türk Kızılayı, Somali\'ye yardım gönderdi
20.12.2023 - 21:07,
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Türk Kızılay tarafından Somali'deki sel felaketinden etkilenenler için gönderilen insani yardım başkent Mogadişu'ya ulaştı.

Somali Afet Yönetim Ajansı (SoDMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, basına yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen yardımın Somali'de afetten etkilenenlere dağıtılacağını söyledi.

Şiddetli yağış ve neden olduğu sellerden etkilenenler için Somali'ye gönderilen insani yardım, SoDMA yetkililerince teslim alındı.

Malzemelerin teslim törenine Türk ve Somalili yetkililer katıldı.

Türk Kızılay, selden etkilenen Somali'ye ekim ayında da insani yardım malzemeleri göndermişti.

Ekim ve aralık aylarında yağış dönemine giren Somali'de sağanaklar sıklıkla sele neden oluyor.

Somali'de son haftalarda yaşanan şiddetli yağış ve seller nedeniyle 100'den fazla kişi can verdi. Somali hükümeti afet nedeniyle "ulusal olağanüstü hal" ilan etmişti.

Kenya, Tanzanya ve Etiyopya'daki hava koşullarından on binlerce kişi olumsuz etkilendi.

Kaynak: AA
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