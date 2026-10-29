Türk Yıldızları\'nın Anıtkabir üzerindeki saygı uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü

Türk Yıldızları'nın Anıtkabir üzerindeki saygı uçuşu yaklaşık yarım saat sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
TÜRK Yıldızları Akrobasi Timi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşu heyecanlı anlara sahne oldu. Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin gösterisini cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Kaynak: DHA
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