Türkan Şoray'dan Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Türkan Şoray'dan Unutulmaz Konser

Türkan Şoray\'dan Unutulmaz Konser

Türkan Şoray, ATO Congresium'da nostaljik şarkılarla Ankaralı sanatseverlerle buluştu.

02.10.2024 23:46
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Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray, "Türkan Şoray'ın Sonsuz Senfonisi" konserinde Ankaralı sanatseverlerle bir araya geldi.

ATO Congresium'da, Netsanat Senfoni Orkestrası'nı şef Rustam Rahmedov'un yönettiği konserde, Şoray'ın başrol oynadığı "Mavi Eşarp", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Dila Hanım", "Bodrum Hakimi", "Artık Sevmeyeceğim", "Yılanı Öldürseler", "Sultan", "Dert Bende" ve "Kara Gözlüm" filmlerinden unutulmaz şarkılar yorumlandı.

Konser öncesi, 220 filmde başrol oynayan usta sinema sanatçısı Şoray'ın sinema serüveninin anlatıldığı kısa video gösterildi.

İbrahim Bildir'in sunuculuğunu üstlendiği konserin başında sahneye çıkan Şoray, tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek, "Benim için bu özel geceyi, benimle paylaşmak için buradasınız. Size yürekten teşekkür ediyorum. Uzun sinema kariyerim boyunca oynadığım filmlerde hep müzikler oldu. Bu müzikler, filmlere can kattı. Bu akşam bu müzikleri, bu muhteşem orkestradan dinleyeceğiz. Hep şarkılar söylediğimiz bir dünya olsun." dedi.

Konuşmasının ardından Şoray, konseri seyircilerle izledi.

Şarkıların Türkan Şoray filmlerinden görüntülerle müzikseverlere sunulduğu konserin solistliğini Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Hande Everes üstlendi.

Türkan Şoray'dan "Arım Balım Peteğim"

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda tekrar sahneye çıkan sanatçı, "Çok duygulandım. Güzel filmler çektim. Alkışlardan anlıyorum, Sultan, Dila Hanım çok sevilmiş. Her filmime ağlıyorum." ifadesini kullandı.

Sanatçı, orkestra ve solistlerle "Arım Balım Peteğim" şarkısını seslendirdi.

Sanatseverlerin Türkan Şoray'a yoğun ilgi gösterdiği konseri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkan Şoray'dan Unutulmaz Konser - Son Dakika

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