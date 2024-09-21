Türkçe Kursları ABD'de Başlıyor - Son Dakika
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Türkçe Kursları ABD'de Başlıyor

MEB, ABD'deki Türk öğrenciler için Türkçe ve kültürü dersleri düzenliyor.

21.09.2024 21:46
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), ABD'de yaşayan Türk öğrencilerin Türk dili ve kültürünü öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Türkçe kursları başlıyor.

"Amerika Türkçe ve Türk Kültürü Kursları" başlığı altında düzenlenen eğitim programının açılışı için yapılan çevrim içi toplantıya çok sayıda ilgili paydaş katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, açılış toplantısına bir video mesaj ile katılarak hem emeği geçen kişilere hem de katılımcı veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Büyükelçi Önal, "Bir milletin kendi diline hakim olması, özellikle kendi ülkesinden uzakta yaşayan toplumlarda, kültürün taşınması ve sonraki kuşaklara iletilmesi, milli kimlik ve şuurun korunması bakımından temel bir taşıyıcı konumundadır." dedi.

Önal, Washington Eğitim Müşavirliğinin 2022 yılındaki girişimiyle MEB çatısı altında başlatılan programın çok önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini vurgulayarak, kendilerinin de bu çalışmayı en güçlü şekilde desteklediklerini belirtti.

Büyükelçi Önal, "Kendi milli kimliğini ve şuurunu koruyan, Türkiye'nin milli menfaatlerini burada koruyabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da söz konusu eğitim programının ABD'de yaşayan ve Türkçe eğitimine erişmek isteyen tüm öğrenciler için değerli bir imkan olduğunu vurgulayarak, programa katılan eğitimcilere ve öğrencilere başarılar diledi.

Programın açılmasına öncülük eden Washington Eğitim Müşaviri Zeliha Koçak Tufan ise tüm yaş gruplarından öğrenciler ve gençler için Türkiye'den MEB'in yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlar aracılığıyla yurt dışında yaşayanlara yönelik çalışmalardan ve burs imkanlarından bahsetti.

Tufan, söz konusu programın son 2 yılda yüzlerce öğrenciye ulaşarak ABD'de yaşayan Türk gençlerinin dil ve kültür edinimine önemli katkılar sağlamasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Coşkun Sevinç de programın işleyişine ilişkin teknik bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında anaokulundan lise seviyesine kadar farklı yaş gruplarına göre organize edilen derslerde Türkçe dilinin yanı sıra Türkiye'nin coğrafi imgeleri, bölgeler ve şehirler, yöresel tarifler ve çeşitli kültürel bilgiler işleniyor.

Derslerde öğrenciler, her bir yörenin tarihini, ayrıca Kars'ın kaşarından Kayseri'nin pastırmasına kadar farklı bölgelerin yemek kültürünü öğreniyor ve ev ödevi olarak farklı yöresel yemekler de yapıyor.

"Amerika Türkçe ve Türk Kültürü Kursları" ve sunulan diğer imkanlara ulaşmak isteyen kişiler "vasington.meb.gov.tr" adresine başvurulabilecekler.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Diplomasi, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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