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Turkcell Global Bilgi, 2023'te 16 Bin Çalışanının Dijital Yetkinliklerini Güçlendirdi - Son Dakika
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Turkcell Global Bilgi, 2023'te 16 Bin Çalışanının Dijital Yetkinliklerini Güçlendirdi

Turkcell Global Bilgi, 2023 yılında 18 bin sınıfta, 5 bin 500 eğitim programı gerçekleştirerek 16 bin çalışanının dijital yetkinliklerini ve kariyer gelişimlerini güçlendirdiğini duyurdu. Şirket, çalışanların teknolojik yenilikleri yaşayıp yaşatmaları için yüz yüze ve dijital eğitimler düzenliyor. Ayrıca, üniversitelerle iş birliği içinde farklı sertifika programları düzenleyerek çalışanların kariyer ve kişisel gelişimlerine destek oluyor. Turkcell Global Bilgi'nin 2024 hedefleri arasında da çalışanların gelişimine yönelik çeşitli araçlarla öğrenme ve gelişimi sürdürmek bulunuyor.

Turkcell Global Bilgi, 2023\'te 16 Bin Çalışanının Dijital Yetkinliklerini Güçlendirdi
22.01.2024 - 11:44,
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Turkcell Global Bilgi, 2023'te 18 bin sınıfta, 5 bin 500 eğitim programı gerçekleştirerek 16 bin çalışanının dijital yetkinliklerini ve kariyer gelişimlerini güçlendirdiğini duyurdu.

Turkcell Global Bilgi, geçen yıl 16 bin çalışanının mesleki bilgi ve donanımını geliştirmesine katkı sağladı. Konuya ilişkin açıklama yapan ve eğitim, gelişim ve kariyer programlarıyla ilgili bilgi veren Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, "Turkcell Global Bilgi'nin öncelikli konularından biri çalışan deneyimi. Bu sebeple şirketlerle dijital dönüşüm ortaklıkları kurarken diğer yandan da arkadaşlarımızın teknolojik yenilikleri yaşayan ve yaşatan olmaları için kendilerini geliştirmeleri adına hem yüz yüze hem de dijital eğitimler düzenliyoruz. Bu sayede arkadaşlarımız istedikleri yerden, istedikleri hızda kendilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Programlarımız; vaka, oyunlaştırma, e-öğrenme, dijital kütüphane, uygulama atölyesi, kariyer buluşması gibi çeşitli gelişim araçlarını içeriyor. Arkadaşlarımıza kariyer ve kişisel gelişimlerine göre üniversitelerle iş birliği içinde farklı sertifika programları düzenliyoruz. #buradakariyervar sloganımızla çalışanların kendi alanlarında güçlenmelerinin yanında çok yönlü uzman olma yetkinlikleri kazanmalarını da sağlıyoruz. Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyerek nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor ve öğrenmeyi yaşamlarının bir parçası haline getiriyoruz" dedi.

YENİ NESİL ÜNVANLARA İLGİ VAR

2023'te en çok talep gören eğitimler hakkında da bilgi veren Zafer Çavdar, şöyle devam etti:

"Müşteri Deneyimi Gelişim Programımız kapsamında satış, eşsiz müşteri deneyimi, iletişim ve kariyer geçişini destekleyen teknoloji eğitimlerimiz öne çıktı. 'Özde Lider' programımız ile 'Çevik Lider' eğitimleri, 'İşte Uzman' programımız ile 'Mesleki ve Yetkinlik' eğitimlerini verdik. Focus Programlarımız ile de 'RPA', 'Data', 'Yapay Zeka' ve 'Agile' alanlarında çok yönlü uzmanlaşma sağlayarak üniversite iş birlikli sertifikalar ve yeni nesil ünvanlar, rozetler kazandırdık. Çalışanlarımız mevcut pozisyonları dışında 'RPA Designer', 'Data Master', 'Profesyonel Koç', 'İç Eğitmen', 'Product Owner', 'OKR Koçu' gibi kariyer geçişlerini destekleyecek yeni nesil ünvanlar alarak kariyerlerinde bir adım öne geçiyorlar. Diğer yandan 2023' te tüm bu programlarımıza ek olarak Koçluk Ofisimizin koordinasyonu ile sertifikalı iç koçlarımız ile 400 arkadaşımıza bire bir koçluk-mentörlük desteği vererek kişisel gelişimlerine destek oluyoruz."

"2024'TE DE KOŞMAYA DEVAM"

Şirketin 2024 hedeflerine de değinen Zafer Çavdar, "2024, gelişim yolculuğumuzda koşmaya devam edeceğimiz bir yıl olacak. Hem organizasyonel hem de bireysel çeviklik için gelişime çok yünlü olarak devam edeceğiz. İş ve çalışan gelişimi açısından yeni becerileri desteklemeyi, mevcut becerileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2024'te de arkadaşlarımızın kariyer ve gelişim yolculuklarında ilerlemeleri için vaka, oyunlaştırma, e-öğrenme, dijital kütüphane, uygulama atölyesi, kariyer buluşması, podcast'ler, canlı yayın sohbetleri, koçluk, mentorluk uygulamaları gibi birçok araç ile öğrenme ve gelişimin nabzını tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Dijital Dönüşüm, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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