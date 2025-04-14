Türkiye, Afrika İçin Güvenilir Aktör

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Afrika için güvenilir bir aktör konumunda olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Duran, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Duran, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ADF'nin giderek kurumsallaştığını, forumun 155 ülkeden 6 bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Üç gün süren forumda, devlet başkanlarının, dışişleri bakanlarının, meclis başkanlarının ve diğer üst düzey resmi yetkililerin ağırlandığını hatırlatan Duran, bunların yanı sıra foruma akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının katıldığını dile getirdi.

Duran, "Bu yönüyle baktığımızda Cumhurbaşkanımızın himayesiyle, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz bir diplomasi forumunun şöyle bir özelliği var: Dünyanın değişik platformlarında, forumlarında belki yeteri kadar görünmeyen, onlara yeteri kadar ses veremeyen insanların konuşması temin edildi." dedi.

Forum kapsamında çok sayıda diplomatın bir araya geldiğini, 230'u aşkın ikili görüşmenin yapıldığını söyleyen Duran, şunları kaydetti:

"Bir anlamda diplomatların 'Antalya'da buluşalım, güzel Antalya'da buluşalım' şiarına dönmüş oldu. Tabii, iyi çalışılmış konular seçildi. Dünyadaki çok önemli konular. Gazze, Ukrayna, ABD, Rusya-Çin ilişkileri, ticaret savaşları, teknoloji gelişmeleri, güvenlik konuları, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği gibi konular konuşuldu, tartışıldı, fikirler üretildi."

Afrika boyutu

Foruma Afrika'dan katılan üst düzey devlet yetkililerine işaret eden Duran, "82 üst düzey katılımla beraber bu yıl da Antalya Diplomasi Forumu'na Afrika'dan çok önemli katkı geldi." ifadesini kullandı.

Dünyanın birçok yerinden diplomatların buluştuğu platformda, Türkiye'nin Afrika politikasının geleceği, Afrika ile nasıl bir ilişki yürüttüğü ve ne gibi arabuluculuk faaliyetleri yapılabileceğinin konuşulduğunu anlatan Duran, Türkiye'nin, Afrika'nın sorunlarına Afrikalılarla beraber çözüm arama ve karşılıklı kazan kazan anlayışına dayalı bir politika yürüttüğünü vurguladı.

Gelinen noktada, bu ortaklık politikasının meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Duran, 3,6 milyar dolarlık ticaret hacminin, 36 milyar dolara çıkarıldığına işaret ederek, "İş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, Yunus Emre Vakfı, Maarif Vakfımız, THY'miz, TİKA'mız, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız gibi böyle çok sayıda kurumlarımızla yürüttüğümüz bu kapsayıcı politika çerçevesinde Türkiye'nin gerçekten önemli bir varlığa ulaştığını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den iş insanlarının Afrika'ya yaptığı yatırımların 92 milyar doları aştığını belirten Duran, "Türkiye Afrika'da güvenilir bir aktör konumunda. 'Bunun temel sebebi nedir?' dediğimizde, biz eşit düzeyde ilişki kuruyoruz, koloniyel bir geçmişten gelmiyoruz. Dolayısıyla Afrika ülkelerine katkı verecek bir şeylerin içerisindeyiz. Onlar da bunu gördüklerinden dolayı Türkiye'ye güveniyorlar." diye konuştu.

Duran, Türkiye'nin Afrika politikasının ilk ayağının ekonomik işbirliğini geliştirmek, ikinci ayağının da Türkiye'nin Afrika'da istikrar ve güvenliğin sağlanabilmesi için savunma sanayisine yaptığı katkılar olduğunu ifade ettiğini, terörle mücadele için Türkiye'nin destek verdiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Afrika'daki bölgesel entegrasyona değer verdiğini, "Afrika Birliği" başta olmak üzere oradaki kuruluşlarla işbirliği yaptığını dile getiren Duran, bunun yanı sıra Türkiye'nin Afrika'da barışa katkı sağlayabilmek için arabuluculuk faaliyetlerinde bulunduğunu, 2024'te Somali ve Etiyopya arasında Ankara Deklarasyonu imzalandığını hatırlattı.

Etiyopya ve Somali arasındaki ilk görüşmenin şubatta olduğunu ve zaman içerisinde ikinci görüşmenin de yapılacağını bildiren Duran, "Dolayısıyla bu entegre dış politikanın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Afrika'da bir ses getirdiğini gördüm. Çünkü şu biliniyor, Türkiye bir şey söylediği zaman yapar, Türkiye güvenilir bir aktördür ve Türkiye birlikte kazanmayı düşünür. Başka bir gayreti, başka bir ajandası yoktur." diye konuştu.

ADF'ye Avrupa ülkeleri dahil dünyanın birçok yerinden katılım sağlandığını kaydeden Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha etkin bir şekilde dünyanın sorunlarının konuşulabildiği bir platformu sağlamak, herkese bunu açmak ve insanların bir araya gelip bunları konuşması, diplomasiyi sahiplenmesi, çatışmayı değil, savaşı değil, diplomasiyi sahiplenmesi çok önemliydi. Onlar da burada ne olduğunu çok yakından takip ettiler. Onlara (Batılı ülkeler) verilecek mesajların hepsinin buradaki katılımcılar tarafından verildiğini ve onların alındığını düşünüyorum."