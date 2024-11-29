Türkiye-Afrika İlişkileri Geliştiriliyor

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Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinin, diplomatik temsilciler nezdinde düzenlediği Türkiye- Afrika ortaklığı toplantısında siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusu görüşüldü.

Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da diplomatik temsilciliği bulunan Afrika ülkelerinin büyükelçilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiği bildirildi.

Büyükelçi Salih Mutlu Şen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Mısır Dışişleri Bakanlığı Afrika İşlerinden ?Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi İhab Avad, Afrika Birliğinin Arap Birliği nezdindeki daimi temsilcisi Nadir Fetih el-Alim, Mısır'daki Afrika büyükelçilerinin duayeni Kamerun Büyükelçisi Dr. ?Mohamadou Labarang'ın yanı sıra Afrika ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

Büyükelçi Şen, "Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısı, 2002 yılında 12 iken bugün bu sayı 44'e ulaştı ve ?yakında 50'ye çıkacak." dedi.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde Mısır'ın önemini vurgulayan Şen, "Afrika'daki Türk yatırımlarının yarısından fazlası Mısır'a yöneliktir. Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı Mısır'dır." diye konuştu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Afrika'ya 2,5 milyar dolar değerinde kalkınma yardımı ?yaptığını aktaran Şen, Türk ve Mısırlı müteahhitlik şirketleri için Afrika'da geniş işbirliği olanakları ?bulunduğuna dikkati çekti.

Şen, Türkiye ve Mısır'ın Afrika'da sağlam bir tarihi zeminde Afrika ?ülkeleriyle eşitlik, karşılıklı saygı ve güven çerçevesinde işbirliği ufuklarının çok geniş ?olduğunu ifade etti.

?Mısır Dışişleri Bakanlığı Afrika İşlerinden ?Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Avad ise Afrika'nın genç nüfusuyla taşıdığı potansiyele işaret ederek, ?Türkiye'nin Afrika'da yaptığı kalkınma yardımlarıyla, insana yatırım yapmasının öneminin altını çizdi.

Türkiye'nin Afrika ortaklığının "benzersiz" olduğunu dile getiren Avad, Türkiye ve Mısır cumhurbaşkanlarının bu yıl iki kez bir araya geldiklerini ve görüşmelerinde Afrika'da işbirliği ?konusunun da önde gelen gündem maddelerinden biri olduğunu kaydetti. ?

Afrika Birliğinin Arap Birliği nezdindeki daimi temsilcisi Alim de Türkiye ile Afrika ?Birliği arasındaki işbirliğinin "çok yönlü" olduğunu, 2-3 Kasım'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın "barış, güvenlik, istikrar, bilişim, ticaret ve yatırımlar alanında kaydedilen ilerlemeyi gösterdiğini" ifade etti.

Kamerun'un Kahire Büyükelçisi Labarang da Türkiye'nin ?Afrika kıtasındaki ekonomik ve insani yatırımlarının eriştiği boyutun, Türkiye-Afrika ortaklığında ?kaydedilen ilerlemenin sonucu olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin "Afrikalı kardeşleri arasında ?bulunduğunu" sözlerine ekledi.?