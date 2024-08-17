Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür mesajı yayımladı.
Bakanlık, X sosyal medya platformundan Azerbaycan'a teşekkür paylaşımı yaptı.
Paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonda görüşmüş, Aliyev, bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › Türkiye, Azerbaycan'a Orman Yangınları İçin Teşekkür Etti - Son Dakika
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