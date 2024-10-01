Türkiye, BAE Büyükelçiliği Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Türkiye, BAE Büyükelçiliği Saldırısını Kınadı

Türkiye, BAE Büyükelçiliği Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Hartum Büyükelçisi konutuna yapılan saldırıyı kınadı ve uluslararası hukuka saygı çağrısı yaptı.

01.10.2024 13:40
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Hartum Büyükelçiliği konutuna yapılan saldırıyı kınadı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, " Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hartum Büyükelçiliği konutuna yapılan saldırıyı, uluslararası hukuk ve diplomatik normların açık bir ihlali olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hatum Büyükelçiliği Konutuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hartum Büyükelçiliği konutuna yapılan saldırıyı, uluslararası hukuk ve diplomatik normların açık bir ihlali olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır. Türkiye, tüm tarafları uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırmakta ve diplomatik misyonların dokunulmazlığının, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi uyarınca korunmasının önemini vurgulamaktadır. Türkiye, Sudan'da ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki çabalarına kararlılıkla devam edecektir."

BAE, Sudan ordusunu saldırıdan sorumlu tutarken; Sudan ordusu iddiaları yalanladı

Öte yandan, BAE Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, Sudan ordusuna ait bir uçağın BAE'nin Hartum Büyükelçisi'nin konutuna hava saldırısı düzenleyerek binada ciddi hasar meydana gelmesine neden olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, saldırıyı şiddetle kınarken, Sudan ordusunu bu eylemin tüm sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

Açıklamada, BAE'nin "Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin diplomatik binaların dokunulmazlığı temel ilkesinin açık bir ihlali anlamına gelen bu saldırısına ilişkin Arap Birliği'ne, Afrika Birliği'ne ve Birleşmiş Milletlere bir protesto notası sunacağı" belirtildi.

Sudan ordusu ise, saldırıyı düzenlendiğine ilişkin iddiaları reddederken, saldırıdan paramiliter Hızlı Destek Güçleri'ni (HDG) sorumlu tuttu. Sudan ordusundan yapılan açıklamada, HDG'nin "utanç verici ve korkak" eylemleri kınandı.

Kaynak: ANKA

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