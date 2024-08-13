Türkiye Burslarından Yararlanan Uluslararası Öğrenciler Türkiye'ye Teşekkür Etti

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Türkiye burslarından yararlanan "gönül elçisi" uluslararası öğrenciler, sunulan eğitim ve burs imkanları sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Çadlı doktora öğrencisi Moussa Hissein, Azerbaycanlı yüksek lisans öğrencisi Nurana Aslanova ve Rusya'ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nden yüksek lisans öğrencisi Aigul Akhmetshina, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye burslarından yararlanan uluslararası öğrenciler için Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nin Ayhan Şahenk Salonu'nda düzenlenen "13. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"nin ardından duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

İstanbul Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora eğitimini tamamlamak üzere olduğunu dile getiren Çadlı Hissein, Türkiye'ye 2014'te geldiğini, lisans ve yüksek lisans eğitiminden sonra doktora eğitiminde de YTB'nin sağladığı Türkiye burslarından yararlandığını söyledi.

Hissein, "YTB bizlere sadece akademik imkanlar sunmadı, bunun dışında da sosyal ve profesyonel hayatta faydalanabileceğimiz imkanlar da sundu. Eğitimler ve formasyonlar gibi aktiviteler bunlar arasında yer almakta. Özellikle diplomasi akademisi ve çeşitli çalıştaylar düzenlendi, bunlar eğitimin yanında çok değerli katkılar." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde akademisyen olarak hizmet etmek istediğini kaydeden Hissein, burada edindiği eğitim ve kültürün yanı sıra Türkiye'nin kendilerini YTB bursu aracılığıyla dünyayla tanıştırdığını, çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerle güzel dostluklar kurduklarını aktardı.

Hissei, "Bunları ülkelerimize götüreceğiz. Türkiye'nin gönül elçisi olarak ülkelerimizde olacağız." dedi.

Türkiye'de olaylara ve olgulara farklı yönlerden bakma imkanına kavuştuklarını belirten Hissein, "Türkiye burslarına ve bu bursu sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim." diye konuştu.

"Kazandığım ve bana kattığı anılar için Türkiye burslarına minnettarım"

İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Bölümünden mezun olan Azerbaycanlı Aslanova da "Türkiye'ye ilk geldiğim andan itibaren İstanbul'da hiçbir zaman yabancı gibi hissetmedim. Şu an geriye dönüp baktığımda beklediğimden çok daha güzel anılarım ve her zaman hatırlayacağım anılarım olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kazandığı deneyimler ve bilgilerle ülkesine döneceğini kaydeden Aslanova, Türkiye'nin kendilerine dünyanın her yerinden burs kazanmış uluslararası öğrencilerle bir arada olma ve farklılıkları aynı anda görebilme imkanı sunduğunu belirtti.

Aslanova, "Bu da benim için çok büyük bir mutluluk. O yüzden kazandığım ve bana kattığı anılar için Türkiye burslarına minnettarım." diye konuştu.

"Türkiye, buraya gelen her bir öğrenci için ikinci bir ev oldu"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Bölümünden mezun olan Rusya Başkurdistanlı Akhmetshina ise Türkiye, buraya gelen her bir öğrenci için ikinci bir ev oldu. Çok güzel deneyimler kazandırdı ve çok güzel fırsatlar sundu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de farklı ülkelerden uluslararası öğrencilerle tanıştıklarının altını çizen Akhmetshina, "Deneyimler kazandık, etkinliklere katıldık. Çok eğlenceli, çok güzel anılar biriktirdik. Bunun için tüm öğrenciler adına çok minnettarım, çok teşekkür ediyorum." dedi.

Akhmetshina, Türkiye bursları kapsamında doktora bursu da kazandığını ve eğitimini Türkiye'de sürdüreceğini kaydetti.

"Burada okumak gerçekten çok güzel ve gurur verici bir şey." diyen Akhmetshina, şunları söyledi:

"Türkiye'den çok güzel anılar götüreceğim. Buradaki hayatım bambaşka bir hayattı. Burası ikinci evim gibi oldu. Bu yüzden Türkiye'yi hep sıcaklıkla ve samimiyetle hatırlayacağım."