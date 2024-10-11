Türkiye'de Kuzey Işıkları Görüldü - Son Dakika
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Türkiye'de Kuzey Işıkları Görüldü

Türkiye\'de Kuzey Işıkları Görüldü

Kastamonu ve Sakarya'da kaydedilen kuzey ışıklarının nedeni jeomanyetik fırtınalar.

11.10.2024 13:00
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KASTAMONU ve Sakarya'da, gece saatlerinde kuzey ışıkları görüldü. Türkiye Uzay Ajansı, jeomanyetik fırtınalar sebebiyle normalde kuzey enlemlerinde gözlemlenen kuzey ışıklarının orta enlemlerde de görülmesinin doğal bir durum olduğunu açıkladı.

Kastamonu ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde, dün gece, kuzey ışıkları gözlendi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Karadeniz açıklarında görülen kuzey ışıkları, ilgi çekti. Denize açılan balıkçılardan Mertcan Gökcen, Karadeniz üzerinde beliren kırmızı ışıkları görüntüledi.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, normal şartlarda kuzey enlemlerinde görülen bu doğa olayının, güneşte meydana gelen hızlı koronal kütle atımı sebebiyle dünyanın farklı enlemlerinde de gözlemlenmesinin doğal olduğu belirtildi. Açıklamada, 8 Ekim akşamında güneşte gerçekleşen koronal kütle atımının hızının saatte 2,5 milyon kilometreye ulaştığı, bu hızlı atımla birlikte oluşan plazma bulutunun 10 Ekim'de Türkiye saati ile 14.15'te dünyaya ulaştığı ve dünyanın manyetik alanında şiddetli jeomanyetik fırtınaya neden olduğu kaydedildi. Jeomanyetik fırtınanın etkisinin G4 seviyesinde olduğu, bu tür G4 seviyesindeki jeomanyetik fırtınalar sebebiyle normalde kuzey enlemlerinde gözlemlenen kuzey ışıklarının orta enlemlerde de görülmesinin doğal bir durum olduğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Kuzey Işıkları Görüldü - Son Dakika

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