Türkiye'de Tavuk Eti ve İnek Sütü Üretimi Azaldı - Son Dakika
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Türkiye'de Tavuk Eti ve İnek Sütü Üretimi Azaldı

TÜİK verilerine göre, nisan ayında tavuk eti ve tavuk yumurtası üretimi ile ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ve içme sütü üretimi bir önceki aya göre azaldı. Tavuk eti üretimi yüzde 6,1, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,6 azalırken, inek sütü miktarı yüzde 2,2, içme sütü üretimi yüzde 5,3 azaldı. Ancak tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı.

13.06.2024 11:13
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında tavuk eti, tavuk yumurtası üretimi ile ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ve içme sütü üretiminin bir önceki aya göre azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında azalarak 192 bin 386 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi, bir önceki aya göre yüzde 4,6 oranında azalarak 1 milyar 707 milyon 799 bin adet oldu. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 6,8, hindi eti üretimi yüzde 29,7 arttı. Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 7,3, hindi eti üretimi yüzde 27,2 arttı.

960 BİN 777 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Nisan ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında azalarak 960 bin 777 ton oldu. İçme sütü üretimi de bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında azalarak 132 bin 422 ton olarak gerçekleşti.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 arttı, ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı 8,7 arttı. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 7,6, ayran üretimi yüzde 17,7, yoğurt üretimi yüzde 15,6, içme sütü üretimi yüzde 8, tereyağı üretimi yüzde 15,1 arttı. Ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 8,9, ayran üretimi yüzde 17, yoğurt üretimi yüzde 11,3, içme sütü üretimi yüzde 3,7, tereyağı üretimi yüzde 17 arttı.

Kaynak: DHA

Tavuk Yumurtası, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Tavuk Eti ve İnek Sütü Üretimi Azaldı - Son Dakika

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