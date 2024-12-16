Türkiye'de Yağış Bekleniyor

Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Marmara ve Ege'nin doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerin yükseklerinde kar olarak görülmesi beklenen yağışların, Antalya'nın doğu kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 5, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 7; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 8 derece olacak.