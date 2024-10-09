Türkiye'de Yeni Akrep Türü Keşfedildi - Son Dakika
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Türkiye'de Yeni Akrep Türü Keşfedildi

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Prof. Dr. Ersen Aydın, yeni akrep türüne eşinin ismini vererek 'Euscorpius gulhanimae' adını koydu.

09.10.2024 11:20
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Türkiye'de yeni bir akrep türü keşfedildi

Keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaptığı saha çalışmalarında, Euscorpiidae familyası ve Euscorpius cinsine ait yeni bir akrep türü keşfettiğini söyledi. Aydın, keşfettiği türe eşi Gülhanım Yağmur'a ithaf ederek, "Euscorpius gulhanimae" adını verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki kızılçam ormanları içerisinde, Türkiye'ye özgü yeni bir tür keşfedilerek, litaratüre kazandırıldı. Bu yeni türe "Euscorpius gulhanimae" adı verildi. 21 yıldır Türkiye'deki akreplerinin sistematiği ve faunası üzerinde çalışmalar yapan MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın tarafından keşfedilen yeni tür ile beraber Türkiye'deki akrep türü sayısı 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısı ise 17'ye yükseldi. Keşfedilen yeni türün vücudu açık sarı, chelasının kırmızımsı ve kuyruğunun da kahverengi olması dikkat çekiyor. Ayrıca patellasındaki trichobothri (kaideli uzun kıl) sayısı da cins için en yüksek sayıda. Keşif, ABD'de akrepler üzerine yayın yapan ve bu alanda saygın bilim dergisi "Euscorpius" adlı dergide 19 Ağustos 2024 tarihinde yayımlandı. 21 yıldır Türkiye ve çevre ülkelerin akrepleri üzerinde araştırmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Yağmur, "Tanımladığım bu yeni türe yaptığım saha çalışmalarım sırasında Konya ilinin Beyşehir ilçesinde Dedegöl Dağının eteklerinde bulunan bir bölgede ve Beyşehir Gölü içinde bulunan Hacıakif adasında rastladım. Yaptığım incelemeler sonucunda Euscorpius cinsine dahil olduğunu fakat tanımlanmamış yeni bir tür olduğunu belirledim. Şu an için sadece bu civarda biliniyor. Bu yeni tür vücudun iki renkli olması ve atellasındaki trichobothri sayısının en yüksek olması ile cinsin bilinen bütün türlerinden ayrılıyor" dedi.

Keşfettiği türe eşinin ismini verdi

Prof. Dr. Yağmur, keşfettiği türe eşi Gülhanım Yağmur'a ithaf ederek, "Euscorpius gulhanimae" adını verdi. "Euscorpius gulhanimae" türünün zehrinin etkili olmadığı ve insan sağlığı açısından bir tehlikesi bulunmamakta olduğunu sözlerine ekledi.

Keşfedilen akrep türü Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Müzesi'nde sergileniyor.

Kaynak: İHA

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