Türkiye'deki Protestolar Dünya Basınında: "türk Devlet Televizyonu, Kitlesel Sokak Protestolarına Yer Vermekten Kaçınıyor" - Son Dakika
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Türkiye'deki Protestolar Dünya Basınında: "türk Devlet Televizyonu, Kitlesel Sokak Protestolarına Yer Vermekten Kaçınıyor"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan protesto gösterileri, dünya basınının gündeminde kalmaya devam ediyor. Birçok gazete ve yayın kuruluşu, protestoların ardından içlerinde gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda insanın gözaltın alınması ve tutuklanmasını haberleştirdi. The Economist, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye’de yaşananlara tepkisinin “yetersiz” kaldığını belirtirken; The Guardian, “Türk devlet televizyonu kitlesel sokak protestolarına yer vermekten kaçınıyor” dedi.

26.03.2025 13:10  Güncelleme: 14:28
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve yedi gündür süren protesto gösterileri, dünya basınının gündeminde kalmaya devam ediyor. Birçok gazete ve yayın kuruluşu, protestoların ardından içlerinde gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda insanın gözaltın alınması ve tutuklanmasını haberleştirdi. The Economist, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'de yaşananlara tepkisinin "yetersiz" kaldığını belirtirken; The Guardian, "Türk devlet televizyonu kitlesel sokak protestolarına yer vermekten kaçınıyor" dedi.

Dünya basını, tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Türkiye genelinde düzenlenen kalabalık protesto gösterilerini gündemlerinde tutmaya devam ediyor. Dünya basının gözünden Türkiye'de yaşanan son gelişmeler şöyle yer aldı:

Euronews: "Bazı protesto ve eylemlerde, şiddet olaylarının meydana geldi"

Avrupa'ya ilişkin yayın yapan Fransa merkezli Euronews'in haberinde, İmamoğlu'nun tutuklanmasının siyasi amaçlı olduğunun düşünüldüğünü ve ülke genelindeki birçok kentte gösterilere yol açtığını belirtti. Euronews, bazı protesto ve eylemlerde, şiddet olaylarının meydana geldiğini dile getirdi. Haberde, " Hükümet, Türkiye'de yargının bağımsız ve siyasi etkilerden uzak olduğu konusunda ısrar ediyor" denildi.

The Economist: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin demokrasisini daraltıyor"

İngiltere merkezli The Economist gazetesi de "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin demokrasisini daraltıyor" başlıklı haberinde, bu durumun, "Türkiye dışında kimsenin umurunda olmadığını" dile getirdi. Gazete, Avrupa Komisyonu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına tepkisinin "yumuşak ve yetersiz" olduğunu vurgulayarak, "Fransa ve Almanya'dan gelen açıklamalar daha sert olsa da Avrupa, daha fazlasını yapması gerektiğini" belirtti.

BBC: "Bin 400'den fazla gözaltının ardından binlerce kişi Türkiye'deki protestolara katıldı"

"Bin 400'den fazla gözaltının ardından binlerce kişi Türkiye'deki protestolara katıldı" başlıklı İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, yedi gün boyunca süren protestolarda gözaltına alınan veya tutuklanan insanların olduğu belirtilerek, "Türkiye'de binlerce kişi yedinci gecesine giren protesto gösterilerinde şu ana kadar aralarında öğrenci, gazeteci ve avukatların da bulunduğu bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı" denildi. Hak grupları ve Birleşmiş Milletlerin (BM), tutuklamaları ve polisin protestoculara karşı orantısız güç kullanmasını kınadığı kaydedildi.

The Guradian: "Protesto haberleri, iyi finanse edilen hükümet yanlısı ağlar dışındaki birkaç gazete ve kanalda yer verildi"

The Guardian gazetesi de Türkiye'de yaşanan son gelişmelere ve medyanın tutumuna değinen "Bu bir dezenformasyon': Türk devlet televizyonu kitlesel sokak protestolarına yer vermekten kaçınıyor" başlıklı bir değerlendirme yazısı hazırladı. Yazıda, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan kitlesel protestoların, Türkiye'deki devlet televizyonu ve hükümet yanlısı medya kanallarında yer bulmadığından bahsedildi. "Protesto haberleri, iyi finanse edilen hükümet yanlısı ağlar dışındaki birkaç gazete ve kanalda yer verildi" denilirken; yazıda şu ifadeler de kullanıldı:

"Bu kanallar, protestoları görmezden gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğindeki konuşmaları ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiyle ilgili çalışmalarına odaklandı. Medya gözlemcileri, Türkiye'de medya ortamının son yirmi yılda giderek kutuplaştığını ve hükümetin medya üzerindeki kontrolünün arttığını belirtiyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), protestoların canlı yayınlanmasını yasakladı ve yasaları ihlal eden yayıncıların cezalandırılacağını duyurdu. Muhalefet partileri, RTÜK'ün bu kararını eleştirerek, bağımsız medya kuruluşlarına karşı çifte standart uygulandığını savundu."

Ria Novosti'ye konuşan Türk bir yetkili: "Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetindeki üst düzey bir kaynağın, Rusya merkezli Devlet Haber Ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğu, yetkililerin ekonomik tehditleri hızla ortadan kaldırdığı ve durumdan yararlanmak isteyen güçlerin işsiz kaldığı" bildirildi.

El Ceride: "Muhalefet 'Erdoğan yanlısı' markaları boykot ediyor"

Kuveyt merkezli El Ceride gazetesinin haberinde, "Muhalefet 'Erdoğan yanlısı' markaları boykot ediyor" denildi. Haberde, CHP'nin iktidar yetkililerine yakınlığıyla bilinen 11 markanın boykot edilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ekrem İmamoğlu, The Guardian, İstanbul, Türkiye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki Protestolar Dünya Basınında: 'türk Devlet Televizyonu, Kitlesel Sokak Protestolarına Yer Vermekten Kaçınıyor' - Son Dakika

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