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Türkiye'den Bosna'ya Sel Yardımı

Türkiye\'den Bosna\'ya Sel Yardımı

Türkiye, Bosna Hersek'teki sel felaketinin ardından 5 tır konteyner evi afet bölgesine gönderdi.

11.10.2024 01:16
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Bosna Hersek'teki sel felaketinin ardından Türkiye'den gönderilen konteyner evleri taşıyan 5 tır, afet bölgesine ulaştırıldı.

Ülkede 4 Ekim'de şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle evlerini kaybedenlere Türkiye'den gönderilen yardımlar ulaştırılmaya başlandı. Konjic ve Jablanica'daki sel felaketinin ardından evleri yıkılan Bosna Herseklilerin geçici konaklaması için yaşam malzemelerinin de olduğu konteynerleri taşıyan 5 tır afet bölgesine geldi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan (AFAD) Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Konjic Belediye Başkanı Osman Catic, Türkiye'den gelen konteyner evlerin teslimi sırasında hazır bulundu.

Büyükelçi Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketinin haber alınmasının ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bosna Hersek ekibinin sahaya gelerek incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Kendisinin de TİKA ekibiyle birlikte ilk gün sel bölgesine geldiğini aktaran Girgin, "Kanton'daki yetkililerle görüştük, aynı gün AFAD ekibi geldi. Sahada ilk anda gelenler Türkiye'ydi. Bu kardeşliğimizin bir göstergesidir. Türkiye'de deprem olduğunda Bosna Hersek'in her tarafından ve şu anda bulunduğumuz Konjic'ten de yardım malzemeleri gönderilmişti. 2014'te yine Bosna Hersek'te deprem olduğunda TİKA'mız, AFAD'ımız gelmişlerdi. Bu akşam da yardımımızın ilk kısmı intikal etti." diye konuştu.

Girgin, gelen yardımları yerel yetkililere teslim edeceklerini ve sel felaketini yaşayan Bosna Herseklilerin daha iyi imkanlara kavuşacağını kaydetti.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise yardım çağrısını beklemeden Bosna Hersek'e geldiklerini, sel bölgesinde yapılan incelemeler sonrasında ihtiyaçları tespit ettiklerini aktardı. Sel bölgesine ulaşan konteynerleri kuracaklarını dile getiren Taşdelen, şöyle devam etti:

"Bu konteyneler, yaşam konteyneri. İçlerinde kliması, ısıtıcısı, buzdolabı, yatakları, mutfak setleri de mevcut, tam teşekküllü bir ev. Tabii ölenler geri gelmez ama bir nebze olsun Bosna halkının yaralarının sarabiliyor olmak, onların yanında durmak çok önemli. Büyükelçiliğimiz, TİKA'mız, Kızılay'ımız hep beraber el ele verip, bu operasyonu organize ettik. Sevkiyatımızın ilk partisi olan 5 tırımız alana indi. Toplamda 31 tırlık bir sevkiyat, 30 tanesi konteyner taşıyor ve 1 tırımız da diğer jeneratör gibi malzemeleri taşıyor."

Taşdelen, Bosna Hersek ile kurdukları gönül bağının sınır tanımadığını, en kısa zamanda evleri yıkılanlar için bir yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti.

Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de Türkiye Cumhuriyeti'ne selden etkilenen Bosna Herseklilere çok hızlı bir şekilde yardım ettiği için teşekkür etti.

Catic, "TİKA, Büyükelçilik, AFAD ve tabii ki burada ziyarette bulunan Bakan (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu) ilk anlarda sahadaydılar. Hemen ardından somut yardım geldi. Yardım etmek isteyen herkese çağrım, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı gibi, devletin kurumları aracılığıyla çalışmalarıdır. Bu şekilde yardım, ihtiyacı olanlara en hızlı şekilde ulaşacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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