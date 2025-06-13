Türkiye'den Gazze'ye Kurban Yardımları - Son Dakika
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Türkiye'den Gazze'ye Kurban Yardımları

13.06.2025 11:18
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Sivil toplum kuruluşları, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine kesilen kurbanları ulaştırmak için seferber oldu.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine, hayırseverlerin bağışlarıyla kesilen kurbanları ulaştırması için adeta seferberlik ilan edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" kampanyasıyla Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinliler için uzun ömürlü kavurma konservesi modelini uyguladı.

Kızılay, yurt içi kampanyası kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla Gazze için 21 bin 504 hisse kurban kesti.

Hazırlanan kavurma konserveleri, sınırlardan yardım geçişine izin verildiğinde bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla bu yıl Gazze ve Filistin için 60 bin hisse kurban bağışı topladı. Mısır'da kesilen kurbanların eti, uygun zamanda Gazze'ye ulaştırılması için soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Kurban Kardeşliğe Çağrı" temasıyla bu yıl Filistin ve Gazze'de dağıtılmak üzere 54 bin 232 hisselik kurban kesti.

Bunların büyük bölümü işgal ve abluka dolayısıyla Gazze'nin dışında kesildi. Etlerin konserveler halinde bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amaçlanıyor.

Deniz Feneri Derneği ise bu yıl hayırseverlerin Gazze için bağışladığı 10 bin hisseyi konserve haline getirdi. Kurban etlerinin uygun zamanda Gazze'ye ulaştırılması planlanıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 12 bin 600 hisse büyükbaş kurbandan hazırlanan 800'er gramlık toplam 264 bin 600 konserve eti Gazze'ye ulaştırmayı planlıyor.

Sadakataşı Derneği, bu yıl da Mısır ve Hindistan'da hayırseverlerin desteğiyle kestirdiği kurbanlardan elde edilen toplam 5 bin hisseyi, konserve ve dondurulmuş et olarak Gazzelilere dağıtacak.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ise Mısır'da kestirdiği 7 bin hisseyi, konserve olarak bölgeye ulaştıracak.

Yeryüzü Doktorları 3 bin 150 hisseyi soğuk zincirle bölgeye ulaştıracak

Yeryüzü Doktorları Derneği de Gazze için Hindistan'da hayırseverlerin bağışladığı 450 büyükbaş hayvanın kesimini gerçekleştirdi. Toplamda 3 bin 150 hissenin, soğuk zincirli tırlar eşliğinde Refah Sınır Kapısı veya Ürdün üzerinden Gazze'ye ulaştırılması hedefleniyor.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Yetimler Vakfı, Avrupa Yetimeli Derneği ile İHO Ebrar Derneği işbirliğinde düzenlediği organizasyonla kestirdiği kurbanlardan çıkan 10 bin 836 hisseyi, konserveler halinde en kısa zamanda Gazze'ye ulaştırmayı planlıyor.

Yetim Vakfının Kurban Bayramı'ndaki en yoğun organizasyon faaliyeti Filistin'e yönelik düzenlendi. İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için toplam 3 bin 106 kurban kesilirken, konservelerden 136 bin 167 kişinin istifade etmesi amaçlanıyor.

Vuslat Derneği, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıklardan elde edilen yaklaşık 2 bin hisseyi Gazze ve Filistin'e ulaştıracak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise 2 bin 191 kurbanı Hindistan'da kesti. Şoklanan kurban etleri, Lübnan'da konserve haline getirilip Gazzelilere dağıtılacak.

Bu bayramda da "İyilik" yaptılar

İyilik Derneği de Gazze için kurban kesimlerinin büyük bölümünü Hindistan'da gerçekleştirdi. Toplam 3 bin 598 hisse kurban eti, konserveler halinde İsrail'in saldırıları altındaki bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Dernek, zorlu şartlara rağmen Gazze'de de 20 küçükbaş kurbanın kesimini tamamlayıp, etleri dağıttı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Sivil Toplum, Orta Doğu, Politika, Kızılay, Türkiye, Güncel, Kurban, Yaşam, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Gazze'ye Kurban Yardımları - Son Dakika

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