Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yapılan yaklaşık 4 saatlik görüşmenin ardından, "Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz. Gazze'de insanlık dramına yol açan, Lübnan'ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye'yi işgale yönelen ve bugün de İran'ı hedef alan İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz. Gazze'de insanlık dramına yol açan, Lübnan'ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye'yi işgale yönelen ve bugün de İran'ı hedef alan İsrail'in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir.

Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze'de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir. Diplomasi, savaşın tek alternatifidir."