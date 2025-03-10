Türkiye-İran Ortak Dizi Gala Geceyi Aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye-İran Ortak Dizi Gala Geceyi Aydınlattı

One Way Ticket dizisinin galası Tahran'da yapıldı, başrol oyuncuları büyük ilgi gördü.

10.03.2025 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Türkiye- İran ortak yapımı dizinin galası Tahran'da gerçekleşti

TAHRAN - Türkiye ile İran ortak yapımı One Way Ticket dizisinin galası, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşti. Galaya, dizinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, İlhan Şen, Hamed Komaily ve Zahra Sami katıldı.

Türkiye ile İran'ın ortak yapımı dijital platformda yayınlanacak One Way Ticket (Tek Yön Bilet) dizisinin galası, dün akşam İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşti. Yönetmenliğini Pouria Heidary Oureh'in yaptığı dizi, insan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Sekiz bölümlük dizinin galasına, sanat ve medya dünyasından birçok davetli katıldı. Başrol oyuncuları Erkan Petekkaya, İlhan Şen, Hamed Komaily, Ali Shadman ve Zahra Sami galada izleyicilerle bir araya geldi.

Erkan Petekkaya'nın piyano performansıyla başlayan galada, sanatçının müzik dinletisi büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlik boyunca oyuncular ve yapım ekibi, dizinin çekim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken, program dizinin oyuncularına ödüllerin takdim edilmesiyle sürdü. Gecenin sonunda ise dizinin ilk bölümü izleyicilerle buluştu.

"Çok mutlu olduğum bir iş"

Oyuncu İlhan Şen, Türkiye-İran ortak yapımı olan bir dizide yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Projeye başlamam tabii ki her zaman olduğu gibi bir haberle oldu. Sevgili İranlı yönetmenimiz Pourya'nın Türk ve İranlı oyuncularla birlikte bir dizi çekeceği haberi geldi. Daha sonra senaryoyu okudum, ekibi gördüm ben bu işte olurum dedim ve tabii ki içinde olmaktan çok mutlu olduğum bir iş haline geldi. Bugün de artık seyircimizle buluştu. Bugün İran'da muhteşem bir karşılama muhteşem bir sevgi gösterisi oldu. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar, iyi ki bu işle beraber onlarla buluştuk" dedi.

İranlı bir yönetmen ve ekiple çalışmanın farklı bir deneyim olduğunu dile getiren Şen, "Sete çok merak ederek geldiğim şey şuydu. Sonuçta biz Türkiye'de işler yapıyoruz. Görüntü yönetmenimiz İranlıydı, ses mühendisimiz de İranlıydı. Onların çalışma biçimini merak ederek, aslında nasıl çalışıyorlar, nasıl bir disiplinde çalışıyorlar gözlemledim. Sonuçta bambaşka iki disiplin" ifadelerini kullandı. Şen, "Her zaman söylerim, sevginin ve duyguların bir dili yok. Aynı dili konuşmasak da aynı şeyler üzerinde anlaştık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İlhan Şen, Türkiye, Güncel, Tahran, Medya, Dünya, Dizi, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-İran Ortak Dizi Gala Geceyi Aydınlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam

16:08 Suriye’de günlerdir akan kan durdu Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'de günlerdir akan kan durdu! Ölü sayısı 1500'ü buldu
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
22:26 Zonguldak’ta 71 yaşındaki adam intihar etti Zonguldak'ta 71 yaşındaki adam intihar etti
22:25 Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yendi Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
22:07 AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi AK Partili belediye başkanı ve ailesi kaza geçirdi
21:49 Galatasaray’da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 16:27:46. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-İran Ortak Dizi Gala Geceyi Aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.