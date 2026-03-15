Türkiye, İslamofobi ile Mücadeleye Desteğini Vurguladı - Son Dakika
Türkiye, İslamofobi ile Mücadeleye Desteğini Vurguladı

15.03.2026 19:38
Dışişleri Bakanlığı, İslamofobi ile mücadelede uluslararası iş birliği çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan '15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen menfur terör saldırısının yedinci yıl dönümünde, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında bir vatandaşımızın da bulunduğu 51 kişiyi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Dünyanın dört bir yanında Müslümanları hedef alan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık ve şiddete karşı uluslararası toplumun ortak ve güçlü bir duruş sergilemesi önem taşımaktadır. 15 Mart İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü insan onuruna karşı işlenen her türlü suçla mücadelede ortak bir sorumluluğu da hatırlatmaktadır. Türkiye olarak, her türlü ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, İslamofobi ile Mücadeleye Desteğini Vurguladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türkiye, İslamofobi ile Mücadeleye Desteğini Vurguladı - Son Dakika
