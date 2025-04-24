Türkiye-Japonya Stratejik İletişimi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Nakano Hiromasa ile görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin olarak, " Türkiye'nin, yüksek hızlı tren ve akıllı mobilite sistemleri, kentsel ulaşım altyapısı ve sismik dayanıklılık projeleri, temiz enerjiye dayalı altyapı yatırımları, üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik ve yeniden inşa faaliyetleri gibi stratejik alanlarda sunduğu geniş yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye davet ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Sayın Nakano Hiromasa ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma, altyapı ve üçüncü ülkelerde yürütülen projelerde iş birliğimizi, karşılıklı güven, uzun vadeli ortaklık vizyonu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde derinleştirme yönündeki kararlılığımızı yeniden teyit ettik. 2024 yılı itibarıyla 134 bini aşkın ziyaretçi ile Japonya'dan Türkiye'ye artan turizm ilgisinin halklarımız arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini vurguladık.

Türkiye ve Japonya, geçmişten bugüne Marmaray ve FSM Köprüsü gibi simgesel projelerden Orta Doğu ve Orta Asya'daki büyük altyapı girişimlerine uzanan güçlü ve stratejik bir iş birliği geçmişini paylaşmaktadır. Bu ortaklık, yalnızca teknik uzmanlığı değil, aynı zamanda bölgesel refaha katkı sağlayan çok taraflı bir vizyonu da yansıtmaktadır. Görüşmemizde Japon şirketlerini, Türkiye'nin aşağıdaki stratejik alanlarda sunduğu geniş yatırım ve ortaklık fırsatlarını değerlendirmeye davet ettik: Yüksek hızlı tren ve akıllı mobilite sistemleri, kentsel ulaşım altyapısı ve sismik dayanıklılık projeleri, temiz enerjiye dayalı altyapı yatırımları, üçüncü ülkelerde ortak müteahhitlik ve yeniden inşa faaliyetleri.

Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırım zirveleri ile altyapı alanındaki iş birliğimizi kurumsal çerçeveye kavuşturmayı, üçüncü ülkelerdeki işbirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz. Sayın Bakan Nakano'ya, Türkiye ile Japonya arasındaki stratejik ortaklığın derinleşmesine sağladığı katkılar ve karşılıklı büyüme vizyonumuza verdiği sürekli destek için içten teşekkürlerimi sunuyorum."