Türkiye Kamu-Sen: 1 Mayıs Barış Günü Olmalı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bugünlerde memurun, işçinin, emeklinin sorunlarını gündeme getirmek yerine çatışmayı tercih edenler yanlış yoldadır. Bizleri birbirimize düşürmek isteyen, her fırsatta milletimizin içine nifak tohumları ekmek isteyenler var. 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değildir." dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara Hızlı Tren Garı önünde toplandı.

Güvenlik önlemleri altında kortej alanına alınan katılımcılar, "Memuru yaşat, devlet yaşasın", "Devlete sadakat şerefimizdir" sloganları ile Sıhhiye Köprüsü'nden Kolej Meydanı'na yürüdü.

Burada miting alanında üyelere seslenen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Mutlu, huzurlu ve refah içinde bir Türkiye istediklerini dile getiren Kahveci, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı emeğin yüzyılı yapacaklarını söyledi.

1 Mayıs'ın kendileri için önemli olduğunu aktaran Kahveci, "Bugünlerde memurun, işçinin, emeklinin sorunlarını gündeme getirmek yerine çatışmayı tercih edenler yanlış yoldadır. Bizleri birbirimize düşürmek isteyen, her fırsatta milletimizin içine nifak tohumları ekmek isteyenler var. Yurdumuzu işgalci ve işbirlikçi mihraplara teslim edecek değiliz. 1 Mayıs hiç kimsenin devletle hesaplaşma günü değildir." diye konuştu.

Kahveci, tarihte ilk defa bu sene memurların hedeflenen enflasyonun altında maaş zammı aldığını belirterek, "Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Kamuda bizden olan, bizden olmayan ayrımı çalışma barışını, çalışma verimini ve umutları köreltiyor. Kamu çalışanlarımızın yaşadığı sıkıntılar her geçen büyüyor. Mülakat gibi adaletsiz bir sistem liyakati yerle bir ediyor. Devlete bağlılığımız, millete olan sevdamız haksızlığa susmamızı gerektirmiyor." ifadelerini kullandı.

"Kamu çalışanları büyümeden pay almalı"

Emeklilerin hakları için de mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizen Kahveci, "Ülke ekonomisi büyürken kamu çalışanları mutlaka büyümeden pay almalıdır. Devlet, kendi alacaklarına uyguladığı oran neyse bize de aynısını 2025 yılında versin." talebinde bulundu.

Kamu çalışanlarına kira, yol, yemek, yiyecek ve eğitim yardımlarını kapsayan etkili bir sosyal yardım sistemi oluşturulması için her türlü çabayı göstereceklerini vurgulayan Kahveci, "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, ortaya çıkan eksik ve aksaklıkların giderilmesi için çalışacak sözleşmeli istihdamın tamamen kaldırılması için kamu çalışanlarının güvenceli kadrolu bir biçimde istihdam edilmesi yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Memurlarımızın da bayram ikramiyesi almasını mutlaka sağlayacağız. " dedi.

Kahveci, yeni bir kamu personel sistemi için de çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen'in 1 Mayıs bildirisinin okunmasının ardından program sona erdi.