Türkiye KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti - Son Dakika
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Türkiye KFOR Komutasını İtalya'ya Devretti

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Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü komutasını İtalya'ya devretti. Törende önemli isimler yer aldı.

11.10.2024 17:20
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- Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü komutasını İtalya'ya devretti

PRİŞTİNE - Türkiye NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü komutanlığı görevini düzenlenen törenle İtalya'ya devretti.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki karargahta Türkiye'nin bir yıldır yürüttüğü NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü komutasının devir teslim töreni düzenlendi. Törene Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, bakanların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve İtalya'nın milli marşlarının okunduğu törende KFOR'un komutanlık görevi, Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'tan İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devredildi. Devir teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KFOR'un 25 yıldır Kosova'yı sakin, güvenli ve barışçıl bir ülke haline getirmek için Kosova ile birlikte her adımı attığını belirtti. Osmani, "En başarılı ve en uzun görev KFOR'un görevidir. Kosova halkının ve kurumlarımızın KFOR ile yakın çalışmaya devam edeceğini bir kez daha taahhüt etmek istiyorum" dedi. Osmani, Kosova'nın kökenlerine bakılmaksızın tüm vatandaşlara güvenlik ve refah sunan bir ülke olduğunu söyledi.

Görevini devreden Tümgeneral Özkan Ulutaş ise yaptığı konuşmada, Kosova'da barış ortamı sağlamaya çalışan KFOR'un bu yıl 25. kuruluş yıldönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Bu 25 yıl boyunca uluslararası toplumun üyeleri, ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm vatandaşların güvenliğinin sağlanması yoluyla kamu güvenliğine katkıda bulundu" dedi.

Törenin ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova'da bir yıllık görev süresi tamamlanan Tümgeneral Özkan Ulutaş'a madalya takttı.

Türkiye ilk defa KFOR'un komutasını devralmıştı

Türkiye, geçtiğimiz yıl Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk kez devralmıştı. NATO'nun 1999'da Sırbistan'a yönelik başlattığı hava operasyonunun ardından, NATO'ya bağlı Barış Gücü misyonu 12 Haziran 1999 tarihinden bu yana Kosova'da görev yapıyor. KFOR'da NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Kaynak: İHA

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