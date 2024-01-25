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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı - Son Dakika
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında tercih yaptı. Büyükelçi Güney, AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı ve Anadolu Ajansı'nın dünya markası haline geldiğini belirtti.

Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasında tercih yaptı
25.01.2024 - 10:39,  Güncelleme: 10:41
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercih yaptı.

Büyükelçi Güney, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

Güney, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" karesini tercih etti.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafına oy veren Güney'in "Deprem: Umut" kategorisindeki seçimi ise Murat Şengül'ün "Hoş geldin" adlı karesi oldu.

Oylama sonrası AA muhabirine konuşan Güney, "Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 2023 yılına ilişkin muhtelif başlıklarda çektiği fotoğraflarına ilişkin Yılın Kareleri fotoğraf seçiminde biz de seçimimizi yaptık. Anadolu Ajansının çalışanlarını kutluyorum." dedi.

AA'nın dünya markası haline geldiğini belirten Güney, Ajansın diğer haber portallarına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Büyükelçi Güney, "Bu fotoğraflar birçok yerde Anadolu Ajansına atıfta bulunularak kullanıldı bu da bizim için gurur verici." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Türkiye, Bağdat, Politika, Güncel, Son Dakika

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