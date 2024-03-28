Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Solingen'deki Yangın Mağdurlarıyla Görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Solingen'deki Yangın Mağdurlarıyla Görüştü

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Solingen kentinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla ve yaralananlarla görüştü. Büyükelçi Şen, olayın kundaklama olduğunu belirterek, Alman makamlarının olayı aydınlatmak için çalışacağına inandıklarını ve Türkiye'nin bu konuyu takip edeceğini söyledi. Aynı zamanda Şen, 1993'te Solingen'de gerçekleşen benzer bir olayı hatırlatarak, faillerin cezalarını çektikten sonra tahliye edildiğini belirtti.

28.03.2024 18:43  Güncelleme: 18:45
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Solingen kentinde kundaklama sonucu çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla ve yaralananlarla görüştü ardından yanan binayı ziyaret etti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi için yanan binanın önünde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyükelçi Şen, hastanede yaptığı açıklamada, Savcılığın açıklamasına göre olayın bir kundaklama sonucu çıktığının belirlendiğini, arka planının tüm detaylarıyla aydınlatılması için olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Böyle bir elim hadisenin yakınlarını kaybedenler başta olmak üzere herkesi çok üzdüğünü belirten Şen, "Türkiye Cumhuriyeti adına, Büyükelçiliğimiz adına taziyelerimizi iletmek için buradayım. Aynı zamanda sizlerle görüşmek ve Başkonsolosumuz ile sizlerin taleplerini almak için geldik. Bu talepleri, Alman makamlarına aktarıp, onların da katkılarını almak üzere buraya geldik. Allah, inşallah böyle acıları, böyle elim hadiseleri bir daha vermesin." diye konuştu.

Büyükelçi Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün savcılık, olay bir hata ya da bina içindeki bir arızadan kaynaklanmıyor, yapılan açıklamada olayın bilerek ve isteyerek kasten adam öldürme maksadıyla çıkarılan bir yangın olduğunu, bir kundaklama olayı olduğunu açıkladı. Bu kundaklamanın adi bir suç mu, bir husumetten kaynaklanan bir suç mu olduğu konusunda, yoksa aşırı sağ ırkçılık saikli, 31 yıl önce maalesef Solingen'de meydana gelen olayın bir benzeri mi olduğu henüz açıklığa kavuşmuş değil.

Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki temsilcileri olarak bu konunun takibini yapacağız. Bu konuda açılmış soruşturmanın her yönde ilerlemesi için yani olayın hangi saikle yapıldığının bütün detaylarıyla ortaya çıkarılması, bunun faillerinin varsa yardım ve yataklık edenlerin de en ağır cezalarla cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız."

Alman devlet makamlarının olayı ciddiyetle takip edip aydınlatmak için gayretle çalışacağından emin olduğunu söyleyen Şen, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasıyla için sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

Şen, daha sonra Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ile yanan binanın önüne gelerek, yangında yaşamını yitirenlerin anısı için çiçek bıraktı.

Olay

Wuppertal Savcılığınca yapılan açıklamada, incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirtilmişti.

Bilirkişi raporuna göre 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece medyana gelen yangının, eski binanın merdiven boşluğunda başladığı ve "baca etkisi"yle 5 dakika içinde çatıya sıçradığı ifade edilmişti.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı kaydedilmişti.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 9 kişi de yaralanmıştı.

Solingen'de 1993'te Türk ailenin evi kundaklanmıştı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Solingen'deki Yangın Mağdurlarıyla Görüştü - Son Dakika

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