Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın da bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı Florida\'ya indi

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, ABD'nin Florida açıklarına iniş yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun tamamlandığını belirtti.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 18 gün süren görevini tamamladıktan sonra önceki gün beraberindeki diğer 3 astronot ile birlikte dünyaya dönmek için yola çıktı. 4 astronotu taşıyan Dragon kapsülünün, ISS'den başarıyla gerçekleşen ayrılışı ardından dünyaya yolculuğu yaklaşık 47 saat sürdü. Dragon kapsülü saat 16.30 sıralarında ABD'nin Florida açıklarında okyanusa indi. Kapsülün okyanusa inişi Türkiye Uzay Ajansı'nın YouTube kanalında canlı olarak takip edildi.
KACIR: ÇOK ŞÜKÜR
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da kapsülün inişini takip etti. Kacır, sosyal medya hesabından önce, "Paraşütler açıldı. Dünyaya dönüşün tamamlanması için birkaç dakika. Sağ salim inşallah" paylaşımını yaptı. Kacır, inişin gerçekleşmesinden sonra da "İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan kapsül yeniden dünyada. Çok şükür" paylaşımını yaptı.
13 DENEY YAPTI
Kacır son paylaşımında ise, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunun tamamlandığını belirterek, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı, 21 gün süren görev boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Uluslararası Uzay İstasyonuna gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere toplam 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikte idi. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi" ifadelerini kullandı.
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